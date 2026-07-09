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В Сирии сообщили о задержании ответственных за взрывы в Дамаске - РИА Новости, 09.07.2026
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21:31 09.07.2026 (обновлено: 21:38 09.07.2026)
В Сирии сообщили о задержании ответственных за взрывы в Дамаске

В Сирии задержали террористов, устроивших взрывы в день визита Макрона в Дамаск

© REUTERS / Yamam Al ShaarВзрыв в Дамаске
Взрыв в Дамаске - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Yamam Al Shaar
Взрыв в Дамаске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики задержали в Сирии террористов, ответственных за взрывы в Дамаске в день визита президента Франции Эммануэля Макрона.
  • В результате двух взрывов в Дамаске пострадали не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских и замминистра туризма Сирии.
  • Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать.
СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Силовики задержали в Сирии террористов, ответственных за взрывы в Дамаске в день визита французского президента Эммануэля Макрона, сообщил в четверг глава министерства внутренних дел Сирии Анас Хаттаб.
"Мы задержали террористическую ячейку, ответственную за произошедшие в Дамаске два дня назад террористические взрывы", - сообщил министр в соцсети X.
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В Дамаске из-за взрывов пострадал замминистра туризма Сирии
7 июля, 12:40
Он пообещал раскрыть личности задержанных и их роль в организации взрывов по завершению расследования.
Не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских и замминистра туризма Сирии, пострадали в Дамаске во вторник в результате двух взрывов, прогремевших во время визита Макрона, сообщило ранее МВД. Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать, отметило министерство.
Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.
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7 июля, 11:51
 
В миреСирияДамаск (город)Эммануэль Макрон
 
 
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