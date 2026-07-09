В Сирии сообщили о задержании ответственных за взрывы в Дамаске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики задержали в Сирии террористов, ответственных за взрывы в Дамаске в день визита президента Франции Эммануэля Макрона.
- В результате двух взрывов в Дамаске пострадали не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских и замминистра туризма Сирии.
- Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать.
СТАМБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Силовики задержали в Сирии террористов, ответственных за взрывы в Дамаске в день визита французского президента Эммануэля Макрона, сообщил в четверг глава министерства внутренних дел Сирии Анас Хаттаб.
Он пообещал раскрыть личности задержанных и их роль в организации взрывов по завершению расследования.
Не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских и замминистра туризма Сирии, пострадали в Дамаске во вторник в результате двух взрывов, прогремевших во время визита Макрона, сообщило ранее МВД. Полиция обнаружила взрывные устройства в центре Дамаска до их активации, но саперы не успели их разминировать, отметило министерство.
Макрона не было в отеле в Дамаске, где он остановился в ходе своего визита, когда там неподалеку произошли взрывы, сообщило ранее во вторник издание Paris Match со ссылкой на источники.