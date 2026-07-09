Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области с 9 июля введен режим ЧС техногенного характера из-за пожаров на полях с урожаем после атак БПЛА.
- Площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила 1479 гектаров.
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера из-за пожаров на полях с урожаем, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Он рассказал, что с начала июня и по 1 июля регион подвергался массированным атакам дронов, приведшим к многочисленным пожарам на полях. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила 1479 гектаров. Наибольший ущерб причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.
«
"Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня", — написал Балицкий на платформе "Макс".
Он будет действовать с 00:00 9 июля и до особого распоряжения.
Во вторник аналогичный режим ввели в Херсонской области. Он даст возможность быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения.