Пожар после атаки беспилотника ВСУ в Запорожской области

Пожар после атаки беспилотника ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Запорожской области с 9 июля введен режим ЧС техногенного характера из-за пожаров на полях с урожаем после атак БПЛА.

Площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила 1479 гектаров.

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера из-за пожаров на полях с урожаем, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Он рассказал, что с начала июня и по 1 июля регион подвергался массированным атакам дронов, приведшим к многочисленным пожарам на полях. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составила 1479 гектаров. Наибольший ущерб причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском , Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь

« "Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня", — написал Балицкий на платформе " Макс ".

Он будет действовать с 00:00 9 июля и до особого распоряжения.