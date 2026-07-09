Рейтинг@Mail.ru
Немецкий центр геонаук уточнил магнитуду землетрясения в Чехии - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 09.07.2026 (обновлено: 21:17 09.07.2026)
Немецкий центр геонаук уточнил магнитуду землетрясения в Чехии

Немецкий центр геонаук понизил магнитуду землетрясения в Чехии с 5,5 до 1,8

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) понизил магнитуду землетрясения в Чехии с 5,5 до 1,8.
  • Изначально сообщалось, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, однако, согласно уточненным данным, глубина могла быть указана как нулевая.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) уточнил магнитуду землетрясения в Чехии, понизив ее с 5,5 до 1,8.
В четверг GFZ сообщил о землетрясении магнитудой 5,5 в Чешской Республике, которое произошло в 16.00 по времени UTC (19.00 мск).
Согласно уточненным данным, магнитуда землетрясения в Чехии составляет 1,8. Сейсмологи также указали, что очаг залегал на глубине 0, на 10 километров, как сообщалось изначально. Как объясняет Геологическая служба США (USGS), когда землетрясение происходит близко к поверхности, в сообщениях сейсмологов может указываться нулевая глубина.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
На западе Сахалина произошло ощутимое землетрясение
7 июля, 02:32
 
В миреЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала