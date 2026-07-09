Немецкий центр геонаук уточнил магнитуду землетрясения в Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) понизил магнитуду землетрясения в Чехии с 5,5 до 1,8.
- Изначально сообщалось, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, однако, согласно уточненным данным, глубина могла быть указана как нулевая.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) уточнил магнитуду землетрясения в Чехии, понизив ее с 5,5 до 1,8.
В четверг GFZ сообщил о землетрясении магнитудой 5,5 в Чешской Республике, которое произошло в 16.00 по времени UTC (19.00 мск).
Согласно уточненным данным, магнитуда землетрясения в Чехии составляет 1,8. Сейсмологи также указали, что очаг залегал на глубине 0, на 10 километров, как сообщалось изначально. Как объясняет Геологическая служба США (USGS), когда землетрясение происходит близко к поверхности, в сообщениях сейсмологов может указываться нулевая глубина.
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