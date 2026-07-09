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Замглавы Минфина прокомментировал ситуацию на финрынке - РИА Новости, 09.07.2026
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14:30 09.07.2026
Замглавы Минфина прокомментировал ситуацию на финрынке

Чебесков: правительство внимательно следит за тем, что происходит на финрынке

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИван Чебесков
Иван Чебесков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Иван Чебесков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России внимательно следит за ситуацией на финансовом рынке.
  • Минфину России поручено проработать дополнительные меры по развитию финансового рынка.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство России очень внимательно следит за тем, что происходит на финансовом рынке, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"У нас была встреча у Александра Валентиновича (вице-премьер РФ Александр Новак - ред.) пару недель назад по статусу федерального проекта по развитию финансового рынка, достижения целей, поставленных президентом. Вчера было дополнительное совещание по нацпроектам в целом, на котором тоже было принято решение еще дополнительно обсудить меры по достижению целей, указанных президентом, с учетом ситуации на рынке ценных бумаг", - сказал он в кулуарах XX Юбилейного международного форума НОКС по корпоративному управлению.
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"Это означает, что правительство очень внимательно следит за тем, что происходит на рынке. Правительство обращает внимание и готово реагировать и поручает нам тоже проработать дополнительные меры для того, чтобы все-таки вернуться в ту траекторию, в которую нам нужно двигаться", - добавил он.
По его словам, Минфину России поручено проработать дополнительные меры по развитию финансового рынка. "Был ряд предложений - и от бизнес-сообщества, и от ассоциаций, и от коллег с рынка ценных бумаг. Мы это на себе аккумулировали. Уже провели ряд встреч - и внутренних, и на уровне министра финансов по этому поводу. И через пару недель будет еще одно такое мероприятие у Александра Валентиновича", - сказал он.
"Есть очень широкий набор предложений, которые мы получаем, в том числе и стимулы, в том числе различные организационные мероприятия. Но пока мы их отрабатываем, раньше времени не хотели бы их озвучивать", - заключил Чебесков.
Новак на этой неделе провел совещание, посвященное ситуации в экономике. В ходе совещания Минфину было поручено доложить о ситуации на фондовом рынке в контексте реализации федерального проекта "Развитие финансового рынка" в составе национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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