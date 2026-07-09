Замглавы Минфина прокомментировал ситуацию на финрынке

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России внимательно следит за ситуацией на финансовом рынке.

Минфину России поручено проработать дополнительные меры по развитию финансового рынка.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство России очень внимательно следит за тем, что происходит на финансовом рынке, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

"У нас была встреча у Александра Валентиновича (вице-премьер РФ Александр Новак - ред.) пару недель назад по статусу федерального проекта по развитию финансового рынка, достижения целей, поставленных президентом. Вчера было дополнительное совещание по нацпроектам в целом, на котором тоже было принято решение еще дополнительно обсудить меры по достижению целей, указанных президентом, с учетом ситуации на рынке ценных бумаг", - сказал он в кулуарах XX Юбилейного международного форума НОКС по корпоративному управлению.

"Это означает, что правительство очень внимательно следит за тем, что происходит на рынке. Правительство обращает внимание и готово реагировать и поручает нам тоже проработать дополнительные меры для того, чтобы все-таки вернуться в ту траекторию, в которую нам нужно двигаться", - добавил он.

По его словам, Минфину России поручено проработать дополнительные меры по развитию финансового рынка. "Был ряд предложений - и от бизнес-сообщества, и от ассоциаций, и от коллег с рынка ценных бумаг. Мы это на себе аккумулировали. Уже провели ряд встреч - и внутренних, и на уровне министра финансов по этому поводу. И через пару недель будет еще одно такое мероприятие у Александра Валентиновича", - сказал он.

"Есть очень широкий набор предложений, которые мы получаем, в том числе и стимулы, в том числе различные организационные мероприятия. Но пока мы их отрабатываем, раньше времени не хотели бы их озвучивать", - заключил Чебесков.