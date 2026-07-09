Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бундестаг проголосовал против предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины.
- Оно также включало поставку ракет Taurus и Patriot Киеву.
БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Бундестаг проголосовал против предложения передать Украине ракеты Taurus и Patriot.
Партия "Зеленые" внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине. Второй пункт предполагал поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме. Пятый предусматривал размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Украине.
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Согласно данным, опубликованным на сайте бундестага, 79 парламентариев проголосовали за, 510 — против. Один депутат воздержался.
Как отмечал президент Владимир Путин, применение Киевом ракет Taurus не повлияет на ход боевых действий, но нанесет ущерб отношениям России и Германии.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.