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Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot - РИА Новости, 09.07.2026
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17:27 09.07.2026 (обновлено: 19:15 09.07.2026)
Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot

Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus и Patriot Украине

© REUTERS / DPA/Picture Alliance/Jose Giribas M.Ракета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / DPA/Picture Alliance/Jose Giribas M.
Ракета Taurus. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бундестаг проголосовал против предложения партии "Зеленые" усилить военную и гуманитарную поддержку Украины.
  • Оно также включало поставку ракет Taurus и Patriot Киеву.
БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Бундестаг проголосовал против предложения передать Украине ракеты Taurus и Patriot.
Партия "Зеленые" внесла на рассмотрение в парламент Германии документ, содержащий 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине. Второй пункт предполагал поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме. Пятый предусматривал размещение в ФРГ заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Украине.
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Согласно данным, опубликованным на сайте бундестага, 79 парламентариев проголосовали за, 510 — против. Один депутат воздержался.
Как отмечал президент Владимир Путин, применение Киевом ракет Taurus не повлияет на ход боевых действий, но нанесет ущерб отношениям России и Германии.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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