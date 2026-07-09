Булыкин назвал бельгийцев темной лошадкой четвертьфиналов ЧМ-2026

"Для меня фавориты - французы, а темная лошадка - бельгийцы, которые прошли дальше, и швейцарцы. Победитель пары Швейцария - Колумбия так и так был бы темной лошадкой. Ну а в полуфиналы выйдут все гранды - и Испания, и Франция, и Аргентина, и, наверное, даже Англия. Полуфиналы будут очень интересными", - сказал Булыкин.