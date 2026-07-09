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Булыкин назвал бельгийцев темной лошадкой четвертьфиналов ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 09.07.2026
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Футбол
 
11:22 09.07.2026 (обновлено: 12:46 09.07.2026)
Булыкин назвал бельгийцев темной лошадкой четвертьфиналов ЧМ-2026

Булыкин назвал сборную Бельгии темной лошадкой раунда 1/4 финала ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Бельгии
Болельщики сборной Бельгии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал сборную Бельгии "темной лошадкой" предстоящего раунда 1/4 финала чемпионата мира.
  • Булыкин считает фаворитом четвертьфиналов сборную Франции и прогнозирует выход в полуфинал Испании, Франции, Аргентины и, возможно, Англии.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с РИА Новости назвал команду Бельгии темной лошадкой стартующего в четверг раунда 1/4 финала чемпионата мира.
Сборная Бельгии 10 июля сыграет с чемпионами Европы 2024 года испанцами. Вице-чемпионы мира французы 9 июля встретятся с занявшими четвертое место на турнире 2022 года в Катаре марокканцами. 12 июля состоятся игры сборных Норвегии и Англии и Аргентины против Швейцарии.
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"Для меня фавориты - французы, а темная лошадка - бельгийцы, которые прошли дальше, и швейцарцы. Победитель пары Швейцария - Колумбия так и так был бы темной лошадкой. Ну а в полуфиналы выйдут все гранды - и Испания, и Франция, и Аргентина, и, наверное, даже Англия. Полуфиналы будут очень интересными", - сказал Булыкин.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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