Булыкин назвал бельгийцев темной лошадкой четвертьфиналов ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал сборную Бельгии "темной лошадкой" предстоящего раунда 1/4 финала чемпионата мира.
- Булыкин считает фаворитом четвертьфиналов сборную Франции и прогнозирует выход в полуфинал Испании, Франции, Аргентины и, возможно, Англии.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в разговоре с РИА Новости назвал команду Бельгии темной лошадкой стартующего в четверг раунда 1/4 финала чемпионата мира.
"Для меня фавориты - французы, а темная лошадка - бельгийцы, которые прошли дальше, и швейцарцы. Победитель пары Швейцария - Колумбия так и так был бы темной лошадкой. Ну а в полуфиналы выйдут все гранды - и Испания, и Франция, и Аргентина, и, наверное, даже Англия. Полуфиналы будут очень интересными", - сказал Булыкин.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.