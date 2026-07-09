Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Брянской области снарядами Himars

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Нижнее Стародубского района Брянской области при обстреле снарядами РЗСО Himars погибла местная жительница.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать семье необходимую помощь.
БРЯНСК, 9 июл - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Брянской области снарядами РЗСО Himars, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Врио губернатора выразил соболезнования родным погибшей и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь.