В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена ракетная опасность.
- Врио губернатора Егор Ковальчук рекомендовал жителям оставаться дома или направляться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
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"Ракетная опасность! На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами. Не подходите к окнам", - написал Ковальчук на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, врио губернатора рекомендовал направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Ракетную опасность на территории региона объявили второй раз за день.
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