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В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.07.2026
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09:50 09.07.2026
В Брянской области объявили ракетную опасность

В Брянской области второй раз за день объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ПВО
Боевая работа расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Брянской области объявлена ракетная опасность.
  • Врио губернатора Егор Ковальчук рекомендовал жителям оставаться дома или направляться в ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«

"Ракетная опасность! На территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами. Не подходите к окнам", - написал Ковальчук на платформе "Макс".

Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, врио губернатора рекомендовал направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Ракетную опасность на территории региона объявили второй раз за день.
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ПроисшествияБрянская областьЕгор Ковальчук
 
 
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