Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину HMMWV с личным составом ВСУ на Славянском направлении.

Подразделения «Южной» группировки продолжают наносить удары по военной технике, живой силе и другим объектам противника.

ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину HMMWV с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, бронемашину выявили с помощью разведывательного беспилотника в ходе ведения разведки и контрбатарейной борьбы.

"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии "Южной" группировки войск с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили боевую бронированную машину HMMWV с личным составом противника на Славянском направлении", — сообщили в министерстве.