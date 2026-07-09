ВС России уничтожили бронемашину HMMWV с личным составом ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину HMMWV с личным составом ВСУ на Славянском направлении.
- Подразделения «Южной» группировки продолжают наносить удары по военной технике, живой силе и другим объектам противника.
ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину HMMWV с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, бронемашину выявили с помощью разведывательного беспилотника в ходе ведения разведки и контрбатарейной борьбы.
"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии "Южной" группировки войск с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили боевую бронированную машину HMMWV с личным составом противника на Славянском направлении", — сообщили в министерстве.
В Минобороны добавили, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить удары по военной технике, живой силе, пунктам управления беспилотниками и огневым позициям противника, создавая условия для продвижения российских штурмовых подразделений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18