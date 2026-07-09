Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину HMMWV с личным составом ВСУ - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 09.07.2026
ВС России уничтожили бронемашину HMMWV с личным составом ВСУ

ВС РФ уничтожили бронемашину HMMWV с составом ВСУ на славянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину HMMWV с личным составом ВСУ на Славянском направлении.
  • Подразделения «Южной» группировки продолжают наносить удары по военной технике, живой силе и другим объектам противника.
ДОНЕЦК, 9 июл — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили американскую боевую бронированную машину HMMWV с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, бронемашину выявили с помощью разведывательного беспилотника в ходе ведения разведки и контрбатарейной борьбы.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Дроны "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
08:04
"Операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии "Южной" группировки войск с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили боевую бронированную машину HMMWV с личным составом противника на Славянском направлении", — сообщили в министерстве.
В Минобороны добавили, что подразделения "Южной" группировки продолжают наносить удары по военной технике, живой силе, пунктам управления беспилотниками и огневым позициям противника, создавая условия для продвижения российских штурмовых подразделений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала