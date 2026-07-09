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Аномальная жара в Британии может привести к росту цен на продовольствие - РИА Новости, 09.07.2026
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03:41 09.07.2026
Аномальная жара в Британии может привести к росту цен на продовольствие

В Британии предупредили о росте цен из-за влияния аномальной жары на урожай

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара в июне накрыла Великобританию и континентальную Европу.
  • Температура воздуха на юго-востоке Великобритании превысила 37 градусов, установив исторический рекорд для июня.
  • Жара и засуха могут навредить сельскому хозяйству и привести к росту цен на продовольствие.
ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Аномальная жара, накрывшая в июне Великобританию наряду с континентальной Европой, может навредить сельскому хозяйству и привести к росту цен на продовольствие, заявила РИА Новости королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.
В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании превысила 37 градусов, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае. В континентальной Европе столбики термометров поднимались еще выше.
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"Фермеры тоже это ощущают. Жара и засуха негативно сказываются на посевах и животноводстве, снижают урожайность и повышают цены на продовольствие, так что это вопрос не только здравоохранения, но и продовольственной безопасности", - сказала Клоук.
Профессор добавила, что производственные системы, включая продовольственные, и системы охлаждения необходимо приспосабливать к новым условиям.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, сильнее всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству страны. Франция является одним из крупнейших производителей зерновых в ЕС, в том числе кукурузы.
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