Аномальная жара в Британии может привести к росту цен на продовольствие

Краткий пересказ от РИА ИИ Аномальная жара в июне накрыла Великобританию и континентальную Европу.

Температура воздуха на юго-востоке Великобритании превысила 37 градусов, установив исторический рекорд для июня.

Жара и засуха могут навредить сельскому хозяйству и привести к росту цен на продовольствие.

ЛОНДОН, 9 июл - РИА Новости. Аномальная жара, накрывшая в июне Великобританию наряду с континентальной Европой, может навредить сельскому хозяйству и привести к росту цен на продовольствие, заявила РИА Новости королевский профессор метеорологии и климатологии университета Рединга Ханна Клоук.

В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании превысила 37 градусов, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае. В континентальной Европе столбики термометров поднимались еще выше.

"Фермеры тоже это ощущают. Жара и засуха негативно сказываются на посевах и животноводстве, снижают урожайность и повышают цены на продовольствие, так что это вопрос не только здравоохранения, но и продовольственной безопасности", - сказала Клоук.

Профессор добавила, что производственные системы, включая продовольственные, и системы охлаждения необходимо приспосабливать к новым условиям.