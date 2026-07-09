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В Братиславе двое пьяных украинцев избили мужчину и напали на полицейских - РИА Новости, 09.07.2026
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22:45 09.07.2026
В Братиславе двое пьяных украинцев избили мужчину и напали на полицейских

В Братиславе двое пьяных украинцев избили мужчину, а после напали на полицейских

© Фото : Polícia Slovenskej republikyПолиция в Братиславе
Полиция в Братиславе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Polícia Slovenskej republiky
Полиция в Братиславе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое пьяных украинцев избили мужчину в Братиславе.
  • При задержании украинцы напали на полицейских, в результате чего были задержаны с применением средств принуждения.
БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Двое пьяных украинцев избили мужчину в Братиславе, после чего напали на полицейских, пытаясь оказать сопротивление при задержании, сообщил словацкий телеканал JOJ 24.
"Было чуть больше десяти часов вечера, когда пара прогуливалась возле озера Вельки-Драждяк (в Братиславе - ред.), ни с того ни с сего на них напали двое украинцев. Они сидели у дороги, были возбуждены алкоголем и напали на беззащитного мужчину", - говорится в сюжете телеканала в четверг.
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Отмечается, что с места нападения украинцы сбежали, а пострадавший 35-летний мужчина с травмами головы был госпитализирован.
"Агрессоров полиция, опираясь на описание, вскоре нашла, но мужчины напали и на них", - говорится в сюжете.
По данным полиции, 27-летний мужчина и его 23-летний брат были задержаны с применением средств принуждения. Возбуждено дело по статье "Хулиганство".
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