В Братиславе двое пьяных украинцев избили мужчину и напали на полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое пьяных украинцев избили мужчину в Братиславе.

При задержании украинцы напали на полицейских, в результате чего были задержаны с применением средств принуждения.

БРАТИСЛАВА, 9 июл - РИА Новости. Двое пьяных украинцев избили мужчину в Братиславе, после чего напали на полицейских, пытаясь оказать сопротивление при задержании, сообщил словацкий телеканал Двое пьяных украинцев избили мужчину в Братиславе, после чего напали на полицейских, пытаясь оказать сопротивление при задержании, сообщил словацкий телеканал JOJ 24

"Было чуть больше десяти часов вечера, когда пара прогуливалась возле озера Вельки-Драждяк (в Братиславе - ред.), ни с того ни с сего на них напали двое украинцев. Они сидели у дороги, были возбуждены алкоголем и напали на беззащитного мужчину", - говорится в сюжете телеканала в четверг.

Отмечается, что с места нападения украинцы сбежали, а пострадавший 35-летний мужчина с травмами головы был госпитализирован.

"Агрессоров полиция, опираясь на описание, вскоре нашла, но мужчины напали и на них", - говорится в сюжете.