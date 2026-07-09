Над Тульской областью сбили шесть беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области уничтожены шесть украинских БПЛА.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
РЯЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Еще шесть украинских БПЛА уничтожены над территорией Тульской области, никто не пострадал, сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ранее Миляев сообщал о трех сбитых БПЛА.
"Еще 6 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.