ПВО сбила пять БПЛА над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Калужской области уничтожены пять БПЛА.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Пять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Боровского, Жуковского и Малоярославецкого муниципальных округов… По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша на платформе "Макс".
По словам главы региона, на местах работают оперативные группы.