В Ростове-на-Дону реконструируют поврежденную при атаке БПЛА многоэтажку

ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Поврежденную в результате атаки БПЛА ВСУ многоэтажку в Левенцовском районе Ростова-на-Дону реконструируют, а жильцам полностью разрушенных квартир предложат новое жилье, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что в настоящее время страховочные работы в поврежденном подъезде уже закончены, а экспертиза строительных конструкций завершается.