В Ростове-на-Дону реконструируют поврежденную при атаке БПЛА многоэтажку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА ВСУ 14 января в многоэтажном доме в Левенцовском районе Ростова-на-Дону произошел пожар, при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину.
- Поврежденное здание реконструируют.
- Жильцам полностью разрушенных квартир предложат новое жилье.
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Поврежденную в результате атаки БПЛА ВСУ многоэтажку в Левенцовском районе Ростова-на-Дону реконструируют, а жильцам полностью разрушенных квартир предложат новое жилье, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В результате атаки вражеских беспилотников 14 января в многоэтажке в Левенцовском районе Ростова-на-Дону произошел пожар, при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину, сообщал губернатор.
"Как доложил глава города Александр Скрябин, удалось договориться с застройщиком. Верхние этажи жилого дома, которые оказались фактически полностью разрушены, будут демонтированы. А жителям предложат квартиры в том же районе — в других домах, принадлежащих застройщику. Средние и нижние этажи будут реконструированы и отремонтированы, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в настоящее время страховочные работы в поврежденном подъезде уже закончены, а экспертиза строительных конструкций завершается.