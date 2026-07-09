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В Ростове-на-Дону реконструируют поврежденную при атаке БПЛА многоэтажку - РИА Новости, 09.07.2026
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18:01 09.07.2026
В Ростове-на-Дону реконструируют поврежденную при атаке БПЛА многоэтажку

В Ростове-на-Дону реконструируют поврежденную при атаке БПЛА ВСУ многоэтажку

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА ВСУ 14 января в многоэтажном доме в Левенцовском районе Ростова-на-Дону произошел пожар, при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину.
  • Поврежденное здание реконструируют.
  • Жильцам полностью разрушенных квартир предложат новое жилье.
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Поврежденную в результате атаки БПЛА ВСУ многоэтажку в Левенцовском районе Ростова-на-Дону реконструируют, а жильцам полностью разрушенных квартир предложат новое жилье, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В результате атаки вражеских беспилотников 14 января в многоэтажке в Левенцовском районе Ростова-на-Дону произошел пожар, при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину, сообщал губернатор.
"Как доложил глава города Александр Скрябин, удалось договориться с застройщиком. Верхние этажи жилого дома, которые оказались фактически полностью разрушены, будут демонтированы. А жителям предложат квартиры в том же районе — в других домах, принадлежащих застройщику. Средние и нижние этажи будут реконструированы и отремонтированы, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в настоящее время страховочные работы в поврежденном подъезде уже закончены, а экспертиза строительных конструкций завершается.
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