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Над Новгородской областью уничтожили 14 БПЛА за ночь - РИА Новости, 09.07.2026
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08:07 09.07.2026
Над Новгородской областью уничтожили 14 БПЛА за ночь

Дронов: над Новгородской областью за ночь сбили 14 дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Новгородской областью уничтожены четырнадцать дронов.
  • Жителям сообщили об опасности БПЛА и возможных перебоях с интернетом.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Четырнадцать БПЛА уничтожены за ночь над Новгородской областью, сообщил губернатор Александр Дронов.
«
"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака 14 БПЛА", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила жителям об опасности БПЛА в четверг ночью и предупредила о возможных перебоях с интернетом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовгородская область
 
 
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