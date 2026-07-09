Над Новгородской областью уничтожили 14 БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Новгородской областью уничтожены четырнадцать дронов.
- Жителям сообщили об опасности БПЛА и возможных перебоях с интернетом.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Четырнадцать БПЛА уничтожены за ночь над Новгородской областью, сообщил губернатор Александр Дронов.
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"Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака 14 БПЛА", - написал Дронов в своем канале на платформе "Макс".
Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила жителям об опасности БПЛА в четверг ночью и предупредила о возможных перебоях с интернетом.