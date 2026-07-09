Над Новгородской областью уничтожили 14 БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ Над Новгородской областью уничтожены четырнадцать дронов.

Жителям сообщили об опасности БПЛА и возможных перебоях с интернетом.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Четырнадцать БПЛА уничтожены за ночь над Новгородской областью, сообщил губернатор Александр Дронов.

« "Сегодня ночью над Новгородской областью отражена атака 14 БПЛА", - написал Дронов в своем канале на платформе " Макс ".

Он напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА приближаться к ним нельзя, следует сообщить о находке по номеру 112.