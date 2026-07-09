В Мурманской области выпали снег и град

МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Град и снег выпали в Кировске Мурманской области, сообщил директор самого северного ботанического сада в России Евгений Боровичев.

В группе ботанического сада в соцсети "ВКонтакте" напоминают, что в Хибинах выпадение снега возможно в любой день лета, об этом пишут во многих путеводителях. В четверг, например, в саду за несколько минут появились настоящие сугробы.