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В Мурманской области выпали снег и град - РИА Новости, 09.07.2026
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13:57 09.07.2026
В Мурманской области выпали снег и град

Боровиче: в Кировске Мурманской области выпали снег и град

© Фото : Будни директора ботанического сада (Евгений Боровичев)/TelegramГрад и снег выпали в Кировске Мурманской области. 9 июля 2026
Град и снег выпали в Кировске Мурманской области. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Будни директора ботанического сада (Евгений Боровичев)/Telegram
Град и снег выпали в Кировске Мурманской области. 9 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировске Мурманской области выпал град и снег, сообщил директор Полярно-альпийского ботанического сада Евгений Боровичев.
МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Град и снег выпали в Кировске Мурманской области, сообщил директор самого северного ботанического сада в России Евгений Боровичев.
"Погода снова нас испытывает. Вот такое наше лето в Кировске - с градом и снегом! А мы в Полярно-альпийском ботаническом саду вчера высадили георгины и подсолнечники.... Экстремальное растениеводство в действии", - написал Боровичев в группе сада в Telegram.
В группе ботанического сада в соцсети "ВКонтакте" напоминают, что в Хибинах выпадение снега возможно в любой день лета, об этом пишут во многих путеводителях. В четверг, например, в саду за несколько минут появились настоящие сугробы.
Кировск находится у подножия Хибинских гор, снегом в июле местных жителей не удивить, в некоторых районах он не тает все лето.
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КировскМурманская областьРоссия
 
 
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