В Мурманской области выпали снег и град

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировске Мурманской области выпал град и снег, сообщил директор Полярно-альпийского ботанического сада Евгений Боровичев.
МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Град и снег выпали в Кировске Мурманской области, сообщил директор самого северного ботанического сада в России Евгений Боровичев.
В группе ботанического сада в соцсети "ВКонтакте" напоминают, что в Хибинах выпадение снега возможно в любой день лета, об этом пишут во многих путеводителях. В четверг, например, в саду за несколько минут появились настоящие сугробы.
Кировск находится у подножия Хибинских гор, снегом в июле местных жителей не удивить, в некоторых районах он не тает все лето.
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