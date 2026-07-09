Минздрав Белгородской области опроверг слухи об интимной съемке в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что информация о съемках интимного характера в Волоконовской ЦРБ и принуждении сотрудников к участию в них является ложью.

Первоисточник скандальной публикации признал, что в ней содержались лишь слухи, и удалил пост.

Один из сотрудников больницы, упомянутых в обсуждениях, подал заявление в правоохранительные органы о защите чести, достоинства и деловой репутации.

БЕЛГОРОД, 9 июл – РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о якобы съемках интимного характера в Волоконовской ЦРБ и принуждении сотрудников к участию в них является ложью, заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

"В сети уже некоторое время распространяется информация о якобы проведенных съемках интимного характера в стенах Волоконовской ЦРБ и принуждении сотрудников к участию в них. Для любого медицинского работника Белгородской области данная информация является оскорблением", - написал Иконников в Telegram-канале

Он подчеркнул, что сотрудники круглосуточно оказывают помощь пациентам, в том числе пострадавшим от атак, и сосредоточены исключительно на выполнении профессионального долга.

Министр отметил, что обращений от правоохранительных органов в адрес администрации ЦРБ по поводу данной информации не поступало.

Он добавил, что первоисточник скандальной публикации признал, что в ней содержались лишь слухи, и удалил пост. Кроме того, по словам министра, один из сотрудников больницы, упомянутых в обсуждениях, подал заявление в правоохранительные органы о защите чести, достоинства и деловой репутации.

МВД России по Белгородской области также прокомментировало ситуацию касательно слухов об интимной съемке в Волоконовской центральной районной больнице.