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Минздрав Белгородской области опроверг слухи об интимной съемке в больнице - РИА Новости, 09.07.2026
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14:29 09.07.2026 (обновлено: 14:42 09.07.2026)
Минздрав Белгородской области опроверг слухи об интимной съемке в больнице

Иконников опроверг сообщения о съемках интимного характера в Волоконовской ЦРБ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что информация о съемках интимного характера в Волоконовской ЦРБ и принуждении сотрудников к участию в них является ложью.
  • Первоисточник скандальной публикации признал, что в ней содержались лишь слухи, и удалил пост.
  • Один из сотрудников больницы, упомянутых в обсуждениях, подал заявление в правоохранительные органы о защите чести, достоинства и деловой репутации.
БЕЛГОРОД, 9 июл – РИА Новости. Распространяемая в соцсетях информация о якобы съемках интимного характера в Волоконовской ЦРБ и принуждении сотрудников к участию в них является ложью, заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
"В сети уже некоторое время распространяется информация о якобы проведенных съемках интимного характера в стенах Волоконовской ЦРБ и принуждении сотрудников к участию в них. Для любого медицинского работника Белгородской области данная информация является оскорблением", - написал Иконников в Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что сотрудники круглосуточно оказывают помощь пациентам, в том числе пострадавшим от атак, и сосредоточены исключительно на выполнении профессионального долга.
Министр отметил, что обращений от правоохранительных органов в адрес администрации ЦРБ по поводу данной информации не поступало.
Он добавил, что первоисточник скандальной публикации признал, что в ней содержались лишь слухи, и удалил пост. Кроме того, по словам министра, один из сотрудников больницы, упомянутых в обсуждениях, подал заявление в правоохранительные органы о защите чести, достоинства и деловой репутации.
УМВД России по Белгородской области также прокомментировало ситуацию касательно слухов об интимной съемке в Волоконовской центральной районной больнице.
"Подобных заявлений в ОМВД России "Волоконовский" не поступало", - говорится в ответе полиции на запрос Бел.Ру.
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