Болгария назвала три возражения к новому пакету санкций ЕС против России

В четверг правительство сообщило, что помимо санкций в отношении российского патриарха будет также возражать против возможного включения в список акционера компании "Лукойл" Вагита Алекперова.

Отмечается, что при формировании позиции Болгарии были учтены анализы и мнения всех компетентных национальных органов с целью принятия во внимание интересов страны.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.