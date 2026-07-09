Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болгария будет возражать против санкций в отношении патриарха Кирилла и акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова.
- Болгария также выступает против включения в санкционный пакет ограничений на поставки запасных частей для софийского метрополитена.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Болгария назвала три пункта, против которых она будет возражать при формировании очередного пакета антироссийских санкций Евросоюза, передает агентство БТА со ссылкой на заявление правительственной пресс-службы.
В четверг правительство сообщило, что помимо санкций в отношении российского патриарха будет также возражать против возможного включения в список акционера компании "Лукойл" Вагита Алекперова.
Третье возражение касается вопроса поставок запасных частей для софийского метрополитена.
Отмечается, что при формировании позиции Болгарии были учтены анализы и мнения всех компетентных национальных органов с целью принятия во внимание интересов страны.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.