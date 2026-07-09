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СМИ: судоходство через Ормуз почти остановилось после ударов США по Ирану - РИА Новости, 09.07.2026
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08:39 09.07.2026
СМИ: судоходство через Ормуз почти остановилось после ударов США по Ирану

Bloomberg: судоходство через Ормуз почти остановилось после ударов США по Ирану

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось после того, как США второй день подряд нанесли удары по Ирану.
  • Заметное движение в проливе происходило преимущественно по маршруту, одобренному Ираном и проходящему ближе к северной части пролива, тогда как поддерживаемый США маршрут вдоль побережья Омана практически не использовался.
  • В районе Оманского залива вновь были зафиксированы признаки электронных помех, что может указывать на активацию систем защиты против атак беспилотников.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Судоходство через Ормузский пролив в четверг практически остановилось после того, как США второй день подряд нанесли удары по Ирану, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.
"В четверг движение через Ормузский пролив практически остановилось после того, как США второй день подряд нанесли удар по Ирану, а хрупкое перемирие между двумя сторонами стало выглядеть все более шатким", - передает агентство.
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Согласно данным отслеживания судов, которые приводит Блумберг, заметное движение в проливе происходило преимущественно по маршруту, одобренному Ираном и проходящему ближе к северной части пролива, тогда как поддерживаемый США маршрут вдоль побережья Омана практически не использовался.
Среди крупных судов в проливе были замечены лишь контейнеровоз под иранским флагом и супертанкер, направляющийся из Персидского залива и находящийся под санкциями США. Однако часть судов может проходить с отключенными транспондерами, отмечает агентство.
Издание передает, что в среду через Ормузский пролив в обоих направлениях прошло 14 судов, перевозящих сырьевые товары, что стало самым низким показателем с момента подписания США и Ираном меморандума 18 июня.
По данным Kpler, за три недели после достижения соглашения среднее число проходов таких судов составляло 34 в сутки, а максимум в 59 танкеров был зафиксирован 24 июня. Для сравнения, в период активных боевых действий через пролив обычно проходило менее 20 судов в день, пишет Блумберг.
Кроме того, в районе Оманского залива вновь были зафиксированы признаки электронных помех. Некоторые суда у побережья Омана отображались как движущиеся со скоростью не менее 30 узлов. Это может указывать на то, что страны активируют системы защиты, предназначенные для предотвращения атак беспилотников на объекты инфраструктуры, что способно влиять на сигналы судовых транспондеров.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, прекращение огня с Ираном больше не действует.
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