Польша должна заблокировать переговоры об Украине в ЕС, считает политик

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Власти Польши должны заблокировать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, заявил политик из оппозиционной партии "Право и справедливость", бывший министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Следует четко заявить, что польское правительство закрывает и блокирует последующие этапы переговоров Украины с Европейским союзом", - сказал он в эфире телеканала "Република" .

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.