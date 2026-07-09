Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мариуш Блащак, бывший министр национальной обороны Польши из оппозиционной партии «Право и справедливость», заявил о необходимости заблокировать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.
- Блащак считает, что такая позиция соответствует интересам Польши по историческим причинам и из-за угроз, связанных с сельским хозяйством.
ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Власти Польши должны заблокировать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, заявил политик из оппозиционной партии "Право и справедливость", бывший министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
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"Следует четко заявить, что польское правительство закрывает и блокирует последующие этапы переговоров Украины с Европейским союзом", - сказал он в эфире телеканала "Република" .
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.