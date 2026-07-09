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Беженка из Константиновки рассказала, как ВСУ пытались застрелить ее мужа - РИА Новости, 09.07.2026
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09:04 09.07.2026 (обновлено: 09:05 09.07.2026)
Беженка из Константиновки рассказала, как ВСУ пытались застрелить ее мужа

ВСУ пытались застрелить мирного жителя на скутере в Константиновке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военнослужащие
Украинский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные пытались застрелить мужа беженки, когда он отказался остановиться на окраине Константиновки.
  • После инцидента мать мужа беженки была допрошена украинскими военнослужащими.
  • Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки, что Путин назвал ключом к освобождению всей территории ДНР.
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Беженка из Константиновки Юлия Пономарева рассказала РИА Новости, что украинские военные пытались застрелить ее мужа на скутере, когда он отказался остановиться на окраине города.
По ее словам, муж поехал на скутере к своей матери, которая жила на окраине города и ждала его на дороге.
«
"Где-то дальше стояли украинские военные, они начали его тормозить, а мы знаем, что если они тормозят, они хотят забрать. Он не останавливался, и по нему началась стрельба", - сказала РИА Новости беженка.
Она добавила, что после инцидента они связались с матерью мужа, которая сообщила, что после произошедшего ее допрашивали украинские военнослужащие.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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