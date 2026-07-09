Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Диесен отметил, что беспорядки во Львове сигнализируют о том, что украинцы хотят мира.
- Эксперт считает, что западные политики и медиа при этом продвигают другую точку зрения: заявляют о поддержке Киева, но бойкотируют усилия по мирному урегулированию и провоцируют продолжение боевых действий.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Протест жителей Львова против насильственной мобилизации показал, что украинцы хотят мира, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Накануне в городе возник масштабный стихийный бунт против действий ТЦК. Как сообщило издание "Страна.ua", большое количество людей окружило автомобиль сотрудников призывных органов, его пытались разбить.
Профессор отметил, что западные политики и медиа при этом продвигают другую точку зрения: заявляют о поддержке Киева, но бойкотируют усилия по мирному урегулированию и провоцируют продолжение боевых действий.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК задерживают мужчин на улицах, нередко избивая, и увозят их в микроавтобусах.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от мобилизации: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся и не выходят из дома.