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На Западе выступили с жестким заявлением после ЧП во Львове - РИА Новости, 09.07.2026
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16:55 09.07.2026 (обновлено: 21:31 09.07.2026)
На Западе выступили с жестким заявлением после ЧП во Львове

Диесен: бунт против мобилизации во Львове показал, что украинцы хотят мира

© Фото : соцсетиБеспорядки во Львове
Беспорядки во Львове - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : соцсети
Беспорядки во Львове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Диесен отметил, что беспорядки во Львове сигнализируют о том, что украинцы хотят мира.
  • Эксперт считает, что западные политики и медиа при этом продвигают другую точку зрения: заявляют о поддержке Киева, но бойкотируют усилия по мирному урегулированию и провоцируют продолжение боевых действий.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Протест жителей Львова против насильственной мобилизации показал, что украинцы хотят мира, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Накануне в городе возник масштабный стихийный бунт против действий ТЦК. Как сообщило издание "Страна.ua", большое количество людей окружило автомобиль сотрудников призывных органов, его пытались разбить.
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"Беспорядки во Львове из-за жестокой принудительной мобилизации, которую финансирует НАТО. Большинство украинцев хотят немедленных переговоров, чтобы положить конец этому конфликту", — написал Диесен в соцсети X.
Профессор отметил, что западные политики и медиа при этом продвигают другую точку зрения: заявляют о поддержке Киева, но бойкотируют усилия по мирному урегулированию и провоцируют продолжение боевых действий.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию украинцев, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК задерживают мужчин на улицах, нередко избивая, и увозят их в микроавтобусах.
При этом люди призывного возраста всеми силами уклоняются от мобилизации: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся и не выходят из дома.
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