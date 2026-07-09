ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщил мэр Собянин.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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