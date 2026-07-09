У вас все горит: Путин сказал, откуда будет бензин

Российские военные эксперты чуть ли не сразу после начала СВО единодушно спрогнозировали, что при вхождении конфликта в терминальную (финальную) фазу, когда противник будет понимать неизбежность своего поражения, в ход будет брошено вообще все, включая массовый террор по гражданским целям в России по принципу "нам нечего терять".

Судя по последним событиям, ситуация развивается именно так.

Не имея возможности остановить неумолимый накат русской армии, киевский режим со своими советниками и спонсорами сделал ставку на тотальную "воздушную войну", где, по их мнению, с учетом мощностей всего западного ВПК и всей военной инфраструктуры НАТО у них есть шанс хотя бы свести противостояние к ничьей.

Не так давно Зеленский прямо заявил, что произошел перелом и теперь исход войны на Украине решит "битва за небо", при этом в этом случае "уже гораздо меньшее значение имеет то, чья территория больше", то есть падение одного за другим узлов обороны ВСУ "на земле" совершенно некритично.

Зеленый клоун лжет (как всегда).

Еще недавно с такими же надутыми и напудренными щеками он утверждал на западные камеры, что "победоносная армия Украины в этом году уже освободила территории больше, чем потеряла" и опять произошел коренной перелом. До этого министр обороны Украины Федоров также утверждал, что благодаря волшебной "стене дронов", "кил-зонам" и задаче "убивать по 50 тысяч русских в месяц" тоже произошел перелом.

У украинских деятелей переломов столько, что на Банковой пора строить гипсовый завод.

Из одной Константиновки мы предложили Киеву забрать 15 тысяч (!) уничтоженных украинских солдат, но они, конечно, отказались — ясное дело, "плохая картинка" для Запада. Общие потери ВСУ одной левой бьют все рекорды, на фоне чего против мобилизации и ТЦК по всей Украине начались настоящие народные бунты (во Львове так вообще весь город встал). Наши подразделения находятся уже в трех километрах от Краматорска, за которым — голая степь без укреплений, где драпать придется быстрее раз в десять. На фронте массово разворачиваются новые системы РЭБ, которые глушат хваленые спутники Starlink, — без них ВСУ превращаются в слепого кота Базилио. ПВО противника методично выбивается, и киевские шакалы с воем носятся по евростолицам, чтобы собрать Patriot поштучно, но их посылают к криворожской бабушке. АЗС уже просто физически нет вдоль некоторых трасс и в некоторых населенных пунктах. Только за один (!) вчерашний налет ВС России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 157 (!) районах Украины.

Жуя свой собственный хвост, укрозапад с совокупным военным бюджетом 1,48 триллиона долларов и всеми своими "вундервафлями" ничего с этим поделать не может, и сейчас выложил на стол все свои последние козыри, надеясь, что Россия проглотит блеф и скажет "пас".

Да, действительно, в результате массовых воздушных атак в России получил повреждения целый ряд предприятий ТЭК. Да, в ряде регионов имеются сложности с логистикой и электроснабжением. Да, на данный момент имеется нормирование топлива. Да, атакованы российские танкеры.

Болезненно ли это? Безусловно. Смертельно ли это? Категорически нет.

Вчера президент России Владимир Путин провел с членами кабинета министров совещание по работе транспортного и топливного комплекса, где были выслушаны доклады профильных министров о текущей ситуации и даны соответствующие распоряжения.

Если кратко: временные проблемы с производством и реализацией топлива будут в ближайшее время решены, в том числе за счет увеличения загрузки действующих НПЗ до максимума, изменения топливной логистики, увеличения объемов импорта, создания распределенной альтернативной сети малых НПЗ и запрету на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина; скачкообразное повышение цен на топливо в отдельных регионах будет компенсироваться федеральными субсидиями. Транспортный комплекс России работает слаженно, ключевые узлы функционируют в штатном режиме; доставка топлива в Крым производится в приоритетном режиме.

Как заявил Путин, "противник стремится создать нервозную обстановку в российском обществе", но "запас прочности энергосистемы России — один из самых высоких в мире", а "трудности с топливом — временные", то есть вопрос будет скоро решен.

Что касается распространенных мифов о неэффективности российской ПВО и успехах ВСУ, которые "громят направо и налево российские НПЗ копеечными дронами" можно сказать следующее. "Копеечные" атаки — это очередная ложь. Одна вчерашняя атака из почти тысячи дронов, которая была практически полностью отражена нашими войсками, по самым скромным подсчетам: обошлась врагу почти в 300 миллионов долларов (хотя бы исходя из стоимости "копеечного" дрона "Лють" в 267 000 евро, без расходов на все остальное).

Исходя из значительно меньшей стоимости восстановительных работ, даже военно-экономическая математика здесь работает в пользу России — и даже с учетом пропущенных ударов.

Доморощенным аналитикам и всепропальщикам надо зарубить себе на носу, что Россия сейчас ведет войну совершенно нового типа, где стратегии, правила, методы и средства меняются прямо на ходу и на наших глазах. Против нас используется абсолютно все инновации и вся военно-техническая мощь Запада, и Россия действует в этих условиях не просто достойно, а просто с немыслимой для западных армий эффективностью, что признается даже ведущими высокопоставленными военными недружественных государств.

Австралийский генерал в отставке Мик Райан, бывший командующий Сухопутными войсками Австралии, пару дней назад заявил, что "война на Украине уникальна и радикально меняет способы ведения современных вооружённых конфликтов" и поэтому "западные армии сталкиваются с наибольшими трудностями". При этом западные военно-аналитические источники указывают, что русская армия постоянно адаптируется, развивается и увеличивает свою мощь: например ресурс RE:RUSSIA ужасается, что русская армия начала использовать на Украине "новые тактические подходы, которые отличаются невиданным ранее масштабом" и "обнажают уязвимость" армии Украины.