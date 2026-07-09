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В Бендер-Аббасе прогремели взрывы - РИА Новости, 09.07.2026
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21:40 09.07.2026 (обновлено: 21:44 09.07.2026)
В Бендер-Аббасе прогремели взрывы

В Бендер-Аббасе на юге Ирана прогремели взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Иране
Дым на месте удара в Иране - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана прозвучали несколько взрывов.
  • Ранее агентство Mehr сообщало о взрывах в иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак.
ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранское агентство Mehr.
"Сегодня вечером ряд местных источников и жителей сообщили о нескольких взрывах в городе Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.
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Ранее Mehr сообщил о взрывах в иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак.
Подробности об ущербе и жертвах пока не сообщались.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.
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