В Бендер-Аббасе прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана прозвучали несколько взрывов.
- Ранее агентство Mehr сообщало о взрывах в иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак.
ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранское агентство Mehr.
"Сегодня вечером ряд местных источников и жителей сообщили о нескольких взрывах в городе Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.
Ранее Mehr сообщил о взрывах в иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак.
Подробности об ущербе и жертвах пока не сообщались.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.