В Бендер-Аббасе прогремели взрывы

Дым на месте удара в Иране. Архивное фото

Дым на месте удара в Иране

© AP Photo / Vahid Salemi Дым на месте удара в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ В портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана прозвучали несколько взрывов.

Ранее агентство Mehr сообщало о взрывах в иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак.

ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранское агентство Несколько взрывов прозвучали в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, сообщает иранское агентство Mehr

"Сегодня вечером ряд местных источников и жителей сообщили о нескольких взрывах в городе Бендер-Аббас", - говорится в сообщении.

Ранее Mehr сообщил о взрывах в иранских городах Конарак, Бушер и Чогадак.

Подробности об ущербе и жертвах пока не сообщались.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану . Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.