Пострадавшую в Белгородской области при атаке ВСУ девушку перевели в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Таврово Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ погиб мужчина, шесть мирных жителей пострадали.
- Несовершеннолетняя девушка с тяжелыми ранениями переведена на лечение в федеральное медицинское учреждение в Москве.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка, находившаяся в тяжелом состоянии после удара дрона ВСУ в среду в селе Таврово Белгородской области, переведена на лечение в Москву, сообщили в региональном оперштабе.
В среду врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что Село Таврово Белгородского округа подверглось ударам беспилотников ВСУ, в результате которых погиб мужчина, а шесть мирных жителей пострадали, среди них несовершеннолетняя с тяжелыми ранениями.
"Семь человек, среди которых несовершеннолетняя, получили ранения. Семнадцатилетняя девушка переведена на лечение в федеральное медучреждение", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что трое взрослых госпитализированы в больницу №2 в Белгороде, медики оценивают состояние одного из них как тяжелое. Остальные отпущены домой, добавили в оперштабе.
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