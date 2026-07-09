Пострадавшую в Белгородской области при атаке ВСУ девушку перевели в Москву

БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка, находившаяся в тяжелом состоянии после удара дрона ВСУ в среду в селе Таврово Белгородской области, переведена на лечение в Москву, сообщили в региональном оперштабе.

В сообщении уточняется, что трое взрослых госпитализированы в больницу №2 в Белгороде, медики оценивают состояние одного из них как тяжелое. Остальные отпущены домой, добавили в оперштабе.