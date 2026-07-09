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Пострадавшую в Белгородской области при атаке ВСУ девушку перевели в Москву - РИА Новости, 09.07.2026
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09:12 09.07.2026 (обновлено: 09:13 09.07.2026)
Пострадавшую в Белгородской области при атаке ВСУ девушку перевели в Москву

Девушку, пострадавшую в Белгородской области при атаке ВСУ, перевели в Москву

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Таврово Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ погиб мужчина, шесть мирных жителей пострадали.
  • Несовершеннолетняя девушка с тяжелыми ранениями переведена на лечение в федеральное медицинское учреждение в Москве.
БЕЛГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Семнадцатилетняя девушка, находившаяся в тяжелом состоянии после удара дрона ВСУ в среду в селе Таврово Белгородской области, переведена на лечение в Москву, сообщили в региональном оперштабе.
В среду врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что Село Таврово Белгородского округа подверглось ударам беспилотников ВСУ, в результате которых погиб мужчина, а шесть мирных жителей пострадали, среди них несовершеннолетняя с тяжелыми ранениями.
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"Семь человек, среди которых несовершеннолетняя, получили ранения. Семнадцатилетняя девушка переведена на лечение в федеральное медучреждение", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что трое взрослых госпитализированы в больницу №2 в Белгороде, медики оценивают состояние одного из них как тяжелое. Остальные отпущены домой, добавили в оперштабе.
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