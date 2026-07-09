Третья "Битва Беговых Клубов" пройдет в спорткомплексе "Лужники" 1 августа

МОСКВА, 9 июл — пресс-служба "Битвы Беговых Клубов". Третья официальная "Битва Беговых Клубов", организованная клубом "Пыльные гантели", пройдет 1 августа на территории спорткомплекса "Лужники".

Участниками состязания станут более 60 клубов, представляющих беговые сообщества. Победители и призеры получат вознаграждение на общую сумму пять миллионов рублей.

"Лидеров соревнования ждут призы от партнеров и денежные вознаграждения. Мы ежегодно увеличиваем призовой фонд, и в этом году он достиг рекордных пяти миллионов рублей — почти вдвое больше, чем на прошлой "Битве". Поэтому, уверен, мы сможем привлечь на старт лучших спортсменов страны, обеспечив интригу до самой финишной черты. Награды получат не только победители в индивидуальном и клубном зачетах, но и лучшие корпоративные и студенческие команды. Отдельно отметят участников, сумевших улучшить свой результат по сравнению с прошлым годом, а также команды болельщиков, создавшие самые яркие зоны поддержки", — комментирует основатель бегового сообщества "Пыльные гантели" Антон Самохвалов.

Спортивная программа объединит личные и командные испытания. Участники разыграют награды на дистанции три тысячи метров, в шведской эстафете и эстафете 4 × 100 метров, а также поборются за лидерство в общем клубном рейтинге. Лидера клубного зачета определят по сумме очков, набранных во всех дисциплинах. Чем выше результат спортсменов, тем больше баллов получает команда. Победителем будет объявлен клуб, набравший наибольшее количество баллов по итогам дня.

Денежные награды разыграют в семи категориях: клубном зачете, забеге на три тысячи метров среди мужчин и женщин, эстафетах, конкурсе зон поддержки, среди студенческих и корпоративных клубов, а также в специальной номинации за улучшение личного рекорда по сравнению с прошлым годом.

Бороться за призовые места будут несколько десятков профессиональных спортсменов, среди которых двукратная чемпионка России в беге на 1,5 тысячи и три тысячи метров, рекордсменка страны на дистанции две мили Лилия Мендаева и чемпион Белоруссии на дистанциях 800 метров, 1,5 тысячи метров, три тысячи метров и пять тысяч метров и финалист чемпионата Европы U23 Илья Карнаухов.

Кроме того, в соревнованиях примет участие беговой клуб во главе со Светланой Аплачкиной — многократной чемпионкой России, победительницей молодежного чемпионата Европы по кроссу в командном зачете, призеркой ряда всероссийских стартов.

Для зрителей и болельщиков, которые по тем или иным причинам не участвуют в забегах, но любят атмосферу спортивных событий и предпочитают поддерживать спортсменов с трибун, организаторы подготовили программу активностей: интерактивные площадки, розыгрыши призов, выступления чирлидеров, зоны для восстановления после стартов и вечернюю дискотеку под открытым небом.

"Для нас "Битва Беговых Клубов" — это гораздо больше, чем соревнование. Это площадка, которая объединяет людей вокруг спорта, помогает клубам знакомиться между собой, обмениваться опытом и вместе развивать беговую культуру в России. Неслучайно турнир проходит в спорткомплексе "Лужники": этим стартом мы хотим возродить культуру и интерес к стадионной легкой атлетике. Нам важно показать, что стадион может быть не только местом соревнований, но и точкой притяжения для тысяч людей, увлеченных бегом и активным образом жизни. Мы хотим, чтобы сюда приходили не только за результатами и рекордами, но и за общением, новыми знакомствами и чувством причастности к большому беговому сообществу", — резюмирует Самохвалов.