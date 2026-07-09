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В Батайске полностью ликвидировали пожар на складах - РИА Новости, 09.07.2026
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23:37 09.07.2026 (обновлено: 23:46 09.07.2026)
В Батайске полностью ликвидировали пожар на складах

В Батайске полностью ликвидировали пожар на двух складах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Батайске Ростовской области произошло возгорание деревянных поддонов и двух складских помещений на площади 1500 квадратных метров.
  • Возгорание ликвидировано в 20:38, к тушению привлекались 70 человек и 23 единицы техники.
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Возгорание в Батайске Ростовской области складов и поддонов на площади 1500 квадратных метров ликвидировано, сообщили в ГУМЧС по региону.
Как ранее сообщало МЧС России, деревянные поддоны и два складских помещения загорелись в четверг в Батайске на площади 1500 квадратных метров, жаркая погода осложняла тушение. К ликвидации возгорания были привлечены 70 человек и 23 единицы техники.
"В 20.38 полная ликвидация возгорания", - сказали в региональном главке МЧС журналистам.
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ПроисшествияБатайскРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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