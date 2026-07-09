В Батайске полностью ликвидировали пожар на складах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Батайске Ростовской области произошло возгорание деревянных поддонов и двух складских помещений на площади 1500 квадратных метров.
- Возгорание ликвидировано в 20:38, к тушению привлекались 70 человек и 23 единицы техники.
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Возгорание в Батайске Ростовской области складов и поддонов на площади 1500 квадратных метров ликвидировано, сообщили в ГУМЧС по региону.
"В 20.38 полная ликвидация возгорания", - сказали в региональном главке МЧС журналистам.