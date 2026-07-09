В Батайске локализовали пожар на площади 1500 квадратных метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Батайске Ростовской области произошел пожар на площади 1500 квадратных метров.
- Пожар локализован, распространение огня на соседние здания не допущено.
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Пожар в Батайске Ростовской области локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.
"Пожар в Батайске локализован на площади 1500 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние здания", говорится в сообщении регионального главка МЧС в канале на платформе "Макс".