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В Батайске локализовали пожар на площади 1500 квадратных метров - РИА Новости, 09.07.2026
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14:49 09.07.2026 (обновлено: 15:57 09.07.2026)
В Батайске локализовали пожар на площади 1500 квадратных метров

Пожар в Батайске, где горят склады и поддоны, локализовали

© МЧС Ростовской области/MAXЛиквидация пожара в Батайске Ростовской области. 9 июля 2026
Ликвидация пожара в Батайске Ростовской области. 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© МЧС Ростовской области/MAX
Ликвидация пожара в Батайске Ростовской области. 9 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Батайске Ростовской области произошел пожар на площади 1500 квадратных метров.
  • Пожар локализован, распространение огня на соседние здания не допущено.
ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Пожар в Батайске Ростовской области локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону.
Как ранее сообщало МЧС России, деревянные поддоны и два складских помещения горят в Батайске на площади 1500 квадратных метров, жаркая погода осложняет тушение. К ликвидации возгорания привлечены 70 человек и 23 единицы техники.
"Пожар в Батайске локализован на площади 1500 квадратных метров. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние здания", говорится в сообщении регионального главка МЧС в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияБатайскРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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