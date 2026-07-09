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В Запорожской области поврежден ключевой энергообъект - РИА Новости, 09.07.2026
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12:58 09.07.2026 (обновлено: 12:59 09.07.2026)
В Запорожской области поврежден ключевой энергообъект

Балицкий: в Запорожской области поврежден ключевой энергообъект

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поврежден ключевой энергетический объект, что привело к частичному ограничению электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях.
  • Оперативные службы провели оценку ущерба и определили объем восстановительных работ, которые уже ведутся на отдельных участках.
  • Социально значимые объекты, включая медицинские организации, подключены к резервным источникам питания и работают в штатном режиме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Поврежден ключевой энергообъект, из-за чего частично обесточены Запорожская и Херсонская области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщил, что значительную часть региона области затронули аварийные отключения электроснабжения. Позже об отключениях в регионе сообщил и губернатор Херсонской области.
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"Поврежден ключевой энергетический объект, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории Запорожской и Херсонской областей", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ.
"На отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность атак БПЛА", - подчеркнул губернатор.
По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие функционирование критической инфраструктуры.
"Медицинские организации Запорожской области работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме – отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме", - отметил губернатор.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийХерсонская область
 
 
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