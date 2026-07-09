В Запорожской области поврежден ключевой энергообъект

Краткий пересказ от РИА ИИ Поврежден ключевой энергетический объект, что привело к частичному ограничению электроснабжения в Запорожской и Херсонской областях.

Оперативные службы провели оценку ущерба и определили объем восстановительных работ, которые уже ведутся на отдельных участках.

Социально значимые объекты, включая медицинские организации, подключены к резервным источникам питания и работают в штатном режиме.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Поврежден ключевой энергообъект, из-за чего частично обесточены Запорожская и Херсонская области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранее Балицкий сообщил, что значительную часть региона области затронули аварийные отключения электроснабжения. Позже об отключениях в регионе сообщил и губернатор Херсонской области

"Поврежден ключевой энергетический объект, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории Запорожской и Херсонской областей", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ.

"На отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность атак БПЛА", - подчеркнул губернатор.

По его словам, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие функционирование критической инфраструктуры.