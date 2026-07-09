Балицкий заявил о высокой активности БПЛА ВСУ в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области продолжается высокая активность БПЛА противника.
- Системы ПВО в Запорожской области находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Высокая активность БПЛА противника продолжается в Запорожской области, системы ПВО находятся в состоянии боевой готовности, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Над Запорожской областью продолжается высокая активность БПЛА противника", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы.
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