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Балицкий заявил о высокой активности БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.07.2026
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12:58 09.07.2026
Балицкий заявил о высокой активности БПЛА ВСУ в Запорожской области

Балицкий: высокая активность БПЛА ВСУ продолжается в Запорожской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области продолжается высокая активность БПЛА противника.
  • Системы ПВО в Запорожской области находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Высокая активность БПЛА противника продолжается в Запорожской области, системы ПВО находятся в состоянии боевой готовности, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Над Запорожской областью продолжается высокая активность БПЛА противника", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и отражают воздушные угрозы.
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