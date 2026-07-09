Рейтинг@Mail.ru
На Бали расследуют похищение и избиение россиянина ради криптовалюты - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 09.07.2026
На Бали расследуют похищение и избиение россиянина ради криптовалюты

На Бали полиция расследует похищение и избиение россиянина ради криптовалюты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Бали расследует заявление гражданина России о похищении и избиении с целью получения доступа к его криптовалютным активам.
  • Похищение произошло вечером 2 июля, мужчину удерживали около 30 часов, после чего отпустили утром 4 июля.
  • Полиция осмотрела место происшествия и ведет расследование, однако личности и мотивы нападавших пока не установлены.
ДЖАКАРТА, 9 июл - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали расследует заявление 41-летнего гражданина России Артема Иванова о похищении и избиении с целью получения доступа к его криптовалютным активам, сообщили местные правоохранительные органы.
По данным полиции, вечером 2 июля россиянин возвращался из ресторана Hedonist в районе Печату, когда его автомобиль заблокировал черный Nissan Serena. По словам потерпевшего, двое мужчин в масках надели на него пластиковые наручники, закрыли голову и увезли в неизвестном направлении.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Мошенники начали предлагать доступ к торгам криптовалютой
20 июня, 01:13
"Мужчину доставили в двухэтажный дом, где удерживали около 30 часов в помещении, напоминавшем тюремную камеру. По словам потерпевшего, похитители избивали его и наносили удары ногами, требуя пароль от криптовалютного аккаунта. Под давлением он был вынужден передать доступ к своим цифровым активам", - рассказал журналистам представитель полиции Бали Ариасанди.
Кроме того, злоумышленники, как утверждает россиянин, забрали его телефон Xiaomi и ключ от виллы, где он проживал. По версии следствия, затем они проникли в дом и похитили еще один телефон, на котором также хранился доступ к криптовалютным счетам.
Утром 4 июля мужчину отпустили возле университетской больницы Удаяна в Джимбаране. После освобождения он обратился в приемное отделение больницы за медицинской помощью.
Полиция уже осмотрела ресторан, место предполагаемого похищения, виллу потерпевшего и место, где его оставили. Следователи установили, что на участке дороги, где произошло нападение, отсутствуют камеры видеонаблюдения. На вилле же в момент происшествия не работали камеры, электричество и интернет из-за короткого замыкания, что осложнило расследование.
Правоохранители также запросили данные базовых станций сотовой связи в четырех районах, анализируют записи камер возле больницы и устанавливают маршрут черного Nissan Serena, который, предположительно, использовали похитители.
В полиции подчеркнули, что расследование продолжается, личности и мотивы нападавших пока не установлены.
Отдых на Бали - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Россиянам рассказали, как украинские мошенники обманывают туристов на Бали
23 февраля, 10:21
 
БалиРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала