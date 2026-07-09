На Бали расследуют похищение и избиение россиянина ради криптовалюты

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Бали расследует заявление гражданина России о похищении и избиении с целью получения доступа к его криптовалютным активам.

Похищение произошло вечером 2 июля, мужчину удерживали около 30 часов, после чего отпустили утром 4 июля.

Полиция осмотрела место происшествия и ведет расследование, однако личности и мотивы нападавших пока не установлены.

ДЖАКАРТА, 9 июл - РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали расследует заявление 41-летнего гражданина России Артема Иванова о похищении и избиении с целью получения доступа к его криптовалютным активам, сообщили местные правоохранительные органы.

По данным полиции, вечером 2 июля россиянин возвращался из ресторана Hedonist в районе Печату, когда его автомобиль заблокировал черный Nissan Serena. По словам потерпевшего, двое мужчин в масках надели на него пластиковые наручники, закрыли голову и увезли в неизвестном направлении.

"Мужчину доставили в двухэтажный дом, где удерживали около 30 часов в помещении, напоминавшем тюремную камеру. По словам потерпевшего, похитители избивали его и наносили удары ногами, требуя пароль от криптовалютного аккаунта. Под давлением он был вынужден передать доступ к своим цифровым активам", - рассказал журналистам представитель полиции Бали Ариасанди.

Кроме того, злоумышленники, как утверждает россиянин, забрали его телефон Xiaomi и ключ от виллы, где он проживал. По версии следствия, затем они проникли в дом и похитили еще один телефон, на котором также хранился доступ к криптовалютным счетам.

Утром 4 июля мужчину отпустили возле университетской больницы Удаяна в Джимбаране. После освобождения он обратился в приемное отделение больницы за медицинской помощью.

Полиция уже осмотрела ресторан, место предполагаемого похищения, виллу потерпевшего и место, где его оставили. Следователи установили, что на участке дороги, где произошло нападение, отсутствуют камеры видеонаблюдения. На вилле же в момент происшествия не работали камеры, электричество и интернет из-за короткого замыкания, что осложнило расследование.

Правоохранители также запросили данные базовых станций сотовой связи в четырех районах, анализируют записи камер возле больницы и устанавливают маршрут черного Nissan Serena, который, предположительно, использовали похитители.