Украинские БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два танкера в Таганрогском заливе подверглись атаке украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание.
- Экипажи танкеров эвакуированы, пострадавших нет.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ снова атаковали два танкера в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что никто не пострадал, экипажи подверглись эвакуации.
Налет беспилотников привел к возгоранию на обоих из судов, но на одном из них его уже полностью потушили.
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