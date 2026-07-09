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Украинские БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе - РИА Новости, 09.07.2026
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07:26 09.07.2026 (обновлено: 07:46 09.07.2026)
Украинские БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе

Украинские БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе, вспыхнул пожар

CC BY-SA 3.0 / W0zny / Morze Azowski i port w TagnrogТаганрогский морской торговый порт
Таганрогский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
CC BY-SA 3.0 / W0zny / Morze Azowski i port w Tagnrog
Таганрогский морской торговый порт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два танкера в Таганрогском заливе подверглись атаке украинских беспилотников, в результате чего произошло возгорание.
  • Экипажи танкеров эвакуированы, пострадавших нет.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ снова атаковали два танкера в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения", — написал он на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что никто не пострадал, экипажи подверглись эвакуации.
Налет беспилотников привел к возгоранию на обоих из судов, но на одном из них его уже полностью потушили.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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