Украинские БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дроны ВСУ снова атаковали два танкера в Таганрогском заливе, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Налет беспилотников привел к возгоранию на обоих из судов, но на одном из них его уже полностью потушили.