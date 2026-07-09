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Польская армия за три года увеличила расходы на дроны в 260 раз - РИА Новости, 09.07.2026
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13:14 09.07.2026
Польская армия за три года увеличила расходы на дроны в 260 раз

МО Польши: ВС страны за три года увеличили расходы на дроны в 260 раз

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская армия за три года увеличила расходы на дроны в 260 раз.
  • В 2026 году расходы на дроны и антидронные системы в Польше достигнут уровня 26 миллиардов злотых.
ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Польская армия за три года увеличила расходы на дроны в 260 раз, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.
В последнее время Войско польское активно закупает дроны как местного, так и зарубежного производства различного назначения, польские предприятия создают многочисленные производственные линии данного вооружения.
"Я приведу пример, сколько мы тратили на дроны и антидронные системы раньше, а сколько тратим сейчас. 2023 год, то есть начало нашего правления (коалиции Дональда Туска – ред.), - 100 миллионов злотых на дроны и антидронные системы. 2026 год – расходы уровня 26 миллиардов злотых, если речь идет о дронах и антидронных системах в Польше", - сказал Томчик.
"Это показывает, чем скоро будут обладать наши солдаты", - добавил он.
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