Польские военные во время учений на северо-востоке Польши. Архивное фото

Польские военные во время учений на северо-востоке Польши

© AP Photo / Czarek Sokolowski Польские военные во время учений на северо-востоке Польши

Польская армия за три года увеличила расходы на дроны в 260 раз

Краткий пересказ от РИА ИИ Польская армия за три года увеличила расходы на дроны в 260 раз.

В 2026 году расходы на дроны и антидронные системы в Польше достигнут уровня 26 миллиардов злотых.

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Польская армия за три года увеличила расходы на дроны в 260 раз, сообщил журналистам заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.

В последнее время Войско польское активно закупает дроны как местного, так и зарубежного производства различного назначения, польские предприятия создают многочисленные производственные линии данного вооружения.

"Я приведу пример, сколько мы тратили на дроны и антидронные системы раньше, а сколько тратим сейчас. 2023 год, то есть начало нашего правления (коалиции Дональда Туска – ред.), - 100 миллионов злотых на дроны и антидронные системы. 2026 год – расходы уровня 26 миллиардов злотых, если речь идет о дронах и антидронных системах в Польше", - сказал Томчик.