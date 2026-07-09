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Царукян заявил о краже голосов, поданных на выборах в Армении за его партию - РИА Новости, 09.07.2026
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11:07 09.07.2026
Царукян заявил о краже голосов, поданных на выборах в Армении за его партию

Царукян заявил о краже голосов, поданных на выборах за "Процветающую Армению"

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил о краже голосов, поданных за его политсилу на парламентских выборах 7 июня.
  • Гагику Царукяну вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах, он арестован на два месяца.
  • Царукян поблагодарил политические силы, общественные круги и отдельных людей, которые выразили протест против несправедливости.
ЕРЕВАН, 9 июл – РИА Новости. Находящийся под арестом лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил о краже голосов, поданных на парламентских выборах 7 июня за его политсилу.
Царукян выступил с заявлением из СИЗО "Ереван-центр". В понедельник следственный комитет Армении задержал Царукяна. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах, защита назвала обвинения абсурдными. Через день суд в Ереване арестовал его на два месяца.
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"Несмотря на все атаки, "Процветающая Армения" набрала достаточное количество голосов для прохождения в парламент. На глазах у всех произошла откровенная кража. Произвольным решением действующих властей целой фракции не дали пройти в Национальное собрание. Права наших десятков тысяч избирателей были попраны. Все произошло на глазах армянского народа, на глазах всего мира", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Царукяна в соцсети Facebook*.
По его словам, он готовился к хорошей программной избирательной кампании, которая продлилась всего 4–5 дней. "После этого — личные оскорбления, нападки на членов моей семьи, аресты моих соратников, возбуждение уголовных дел и так далее. Даже в этих условиях я заявил, что исключаю любые оскорбления в адрес политических оппонентов и, тем более, их семей", - отметил Царукян.
По его словам, очевидно, что сфабрикованное против него дело — это продолжение всего этого. "Это пустое дело. Моя совесть чиста. Благодарю все политические силы, общественные круги, отдельных людей, которые, независимо от своих политических предпочтений, подняли свой голос против несправедливости", - отметил Царукян.
Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов. Оппозиция заявляла о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности. После рассмотрения исков Конституционный суд в субботу оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство.
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В миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянГагик ЦарукянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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