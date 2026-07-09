В Армении задержали оппозиционерку Манукян

Краткий пересказ от РИА ИИ Армянские силовики задержали члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян.

Дом Арекназ Манукян уже обыскивали 12 июня, и она заявила, что обжалует это в суде.

ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Армянские силовики задержали члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян, сообщил ее однопартиец Манук Сукиасян.

"Несколько минут назад была подвергнута приводу член правления партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян. Предположительно, задерживают", — написал он в соцсети Facebook *.

Силовики уже обыскивали дом Манукян 12 июня. Тогда она заявила, что обжалует эти действия в суде.

В конце мая ереванский суд арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил его в измене родине. По информации Следственного комитета Армении, против политика возбудили дело по статьям о госизмене и шпионаже. Сам Теванян назвал эти обвинения смешными и абсурдными.

Как утверждает адвокат Арам Орбелян, оснований для дела против Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.