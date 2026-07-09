Рейтинг@Mail.ru
В Армении задержали оппозиционерку Манукян - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 09.07.2026 (обновлено: 09:34 09.07.2026)
В Армении задержали оппозиционерку Манукян

Сукиасян: силовики в Армении задержали оппозиционерку Манукян

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении на площади Республики
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянские силовики задержали члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян.
  • Дом Арекназ Манукян уже обыскивали 12 июня, и она заявила, что обжалует это в суде.
ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Армянские силовики задержали члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян, сообщил ее однопартиец Манук Сукиасян.
"Несколько минут назад была подвергнута приводу член правления партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян. Предположительно, задерживают", — написал он в соцсети Facebook*.
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Глава "Сильной Армении" заявил, что будет добиваться законной смены власти
7 июля, 20:03
Силовики уже обыскивали дом Манукян 12 июня. Тогда она заявила, что обжалует эти действия в суде.
В конце мая ереванский суд арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил его в измене родине. По информации Следственного комитета Армении, против политика возбудили дело по статьям о госизмене и шпионаже. Сам Теванян назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Как утверждает адвокат Арам Орбелян, оснований для дела против Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
СМИ: против одного из лидеров "Сильной Армении" хотят завести дело
Вчера, 16:01
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала