Оппозиционерке Манукян вменяют разглашение гостайны, сообщили в СК Армении

"В рамках уголовного производства в отношении А.М. инициировано публичное уголовное преследование по статье "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну". Она был задержана и будет доставлена в суд", - сказала собеседница агентства.

Силовики уже обыскивали дом Манукян 12 июня. Тогда она заявила, что обжалует это следственное действие в суде.

Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.