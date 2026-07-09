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Оппозиционерке Манукян вменяют разглашение гостайны, сообщили в СК Армении - РИА Новости, 09.07.2026
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09:15 09.07.2026
Оппозиционерке Манукян вменяют разглашение гостайны, сообщили в СК Армении

Авдалян: оппозиционерке Манукян вменяют разглашение гостайны

© Sputnik / Asatur YesayantsАрекназ Манукян
Арекназ Манукян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Арекназ Манукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арекназ Манукян, член правления оппозиционной партии "Мать-Армения", задержана по делу о разглашении государственной тайны.
  • Ранее в ее доме прошел обыск, и она заявила, что обжалует это следственное действие в суде.
ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Член правления оппозиционной партии "Мать-Армения" Арекназ Манукян задержана в рамках дела о разглашении государственной тайны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян.
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"В рамках уголовного производства в отношении А.М. инициировано публичное уголовное преследование по статье "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну". Она был задержана и будет доставлена в суд", - сказала собеседница агентства.
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Силовики уже обыскивали дом Манукян 12 июня. Тогда она заявила, что обжалует это следственное действие в суде.
В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна было инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
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