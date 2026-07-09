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Агропромышленный комплекс России уверенно развивается, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.07.2026
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15:10 09.07.2026
Агропромышленный комплекс России уверенно развивается, заявил Мишустин

Мишустин: агропромышленный комплекс России уверенно развивается

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться, заявил Михаил Мишустин.
  • В России выросли объемы производства отечественных ветеринарных вакцин, ферментов, пищевых и кормовых добавок, а также в государственный реестр включены 44 новых сорта и гибрида сельскохозяйственных растений.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться - это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского правительства в понедельник выступил на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге и осмотрел ее экспозицию.
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"Агропромышленный комплекс продолжает уверенно развиваться, что подтверждается и отбывами зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара, картофеля, которых произведено больше, чем соответствующие прогнозы и, чем мы ожидали", - заявил он на заседании правительства, говоря об итогах участия в выставке.
Он добавил, что были собраны рекордные урожаи зернобобовых, плодов, ягод, масличных культур. По словам Мишустина, это важно и для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Кроме того, премьер-министр отметил, что в России выросли объемы производства отечественных ветеринарных вакцин, выпуск ферментов, пищевых и кормовых добавок и других вспомогательных средств.
В свою очередь в государственный реестр включены 44 новых сорта и гибрида сельскохозяйственных растений, растет доля семян российской селекции.
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