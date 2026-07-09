Агропромышленный комплекс России уверенно развивается, заявил Мишустин

"Агропромышленный комплекс продолжает уверенно развиваться, что подтверждается и отбывами зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара, картофеля, которых произведено больше, чем соответствующие прогнозы и, чем мы ожидали", - заявил он на заседании правительства, говоря об итогах участия в выставке.