В рамках дела Ананьевых арестовали имущество на 97 миллиардов рублей

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В рамках расследования дела Дмитрия и Алексея Ананьевых арестованы объекты недвижимости, а также денежные средства, в том числе на иностранных счетах, на сумму 97 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых в виде земельных участков, объектов недвижимости и денежных средств, в том числе находящихся на счетах в иностранных банках, на сумму 97 миллиардов рублей", - заявили в пресс-службе ведомства.