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В рамках дела Ананьевых арестовали имущество на 97 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.07.2026
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10:41 09.07.2026
В рамках дела Ананьевых арестовали имущество на 97 миллиардов рублей

СК арестовал недвижимость и денежные средства братьев Ананьевых на 97 млрд руб

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках расследования дела Дмитрия и Алексея Ананьевых наложен арест на имущество обвиняемых.
  • Арест наложен на земельные участки, объекты недвижимости и денежные средства, в том числе на счетах в иностранных банках, на сумму 97 миллиардов рублей.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В рамках расследования дела Дмитрия и Алексея Ананьевых арестованы объекты недвижимости, а также денежные средства, в том числе на иностранных счетах, на сумму 97 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых в виде земельных участков, объектов недвижимости и денежных средств, в том числе находящихся на счетах в иностранных банках, на сумму 97 миллиардов рублей", - заявили в пресс-службе ведомства.
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