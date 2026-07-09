Врач назвала продукты, которые нельзя есть аллергикам летом

Краткий пересказ от РИА ИИ У людей с аллергией на пыльцу березы летом может обостряться реакция на черешню, абрикосы, персики, яблоки и орехи.

У чувствительных к амброзии и полыни может проявляться реакция на дыню, арбуз и подсолнечные семечки.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Черешня, абрикосы, персики, а также яблоки и орехи могут вызвать летом обострение у людей с аллергией на пыльцу березы, а у тех, кто чувствителен к амброзии и полыни, чаще проявляется реакция на дыню, арбуз и подсолнечные семечки, рассказала РИА Новости руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.

"У пациентов с аллергией на пыльцу березы летом, в сезон созревания фруктов, может обостряться реакция на косточковые: черешню, абрикосы, персики, а также на яблоки и орехи. У тех, кто чувствителен к амброзии и полыни, чаще проявляется реакция на дыню, арбуз и подсолнечные семечки", - рассказала Варданян.