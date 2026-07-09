Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала продукты, которые нельзя есть аллергикам летом - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 09.07.2026 (обновлено: 09:29 09.07.2026)
Врач назвала продукты, которые нельзя есть аллергикам летом

Персики и орехи могут вызвать обострение у людей с аллергией на пыльцу березы

© Shutterstock/FOTODOM / ViDI StudioДевушка в магазине
Девушка в магазине - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / ViDI Studio
Девушка в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У людей с аллергией на пыльцу березы летом может обостряться реакция на черешню, абрикосы, персики, яблоки и орехи.
  • У чувствительных к амброзии и полыни может проявляться реакция на дыню, арбуз и подсолнечные семечки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Черешня, абрикосы, персики, а также яблоки и орехи могут вызвать летом обострение у людей с аллергией на пыльцу березы, а у тех, кто чувствителен к амброзии и полыни, чаще проявляется реакция на дыню, арбуз и подсолнечные семечки, рассказала РИА Новости руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.
"У пациентов с аллергией на пыльцу березы летом, в сезон созревания фруктов, может обостряться реакция на косточковые: черешню, абрикосы, персики, а также на яблоки и орехи. У тех, кто чувствителен к амброзии и полыни, чаще проявляется реакция на дыню, арбуз и подсолнечные семечки", - рассказала Варданян.
По словам врача, обычно аллергическая реакция проявляется в виде зуда или легкого отека во рту сразу после еды и может застать врасплох даже тех, кто раньше не замечал за собой пищевой аллергии.
Девушка с носовым платком - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Врач рассказала, как отличить аллергию от других заболеваний
2 июня, 04:29
 
Здоровье - ОбществоЕвропейский медицинский центрОбществоАллергия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала