Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума с 1997–1998 годов.

Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра — до 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев.

Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе, а больше всего — в Свердловской области (9,98 литра на человека за год).

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума с 1997-1998 годов, следует из подсчетов РИА Новости по данным статистики.

Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра - до 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев.

Настолько низкое потребление до этого было в 1997-1998 годах - тогда два года оно держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека.

В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.

Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе : в Чечне его потребление составило лишь 0,02 литра на человека за последние 12 месяцев, в Ингушетии - 0,62 литра, в Дагестане - 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,09 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,69 литра.