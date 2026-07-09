Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума с 1997–1998 годов.
- Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра — до 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев.
- Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе, а больше всего — в Свердловской области (9,98 литра на человека за год).
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума с 1997-1998 годов, следует из подсчетов РИА Новости по данным статистики.
Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра - до 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев.
Настолько низкое потребление до этого было в 1997-1998 годах - тогда два года оно держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека.
В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.
Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,02 литра на человека за последние 12 месяцев, в Ингушетии - 0,62 литра, в Дагестане - 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,09 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,69 литра.
Житель Москвы в среднем потреблял 4,6 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 5,96 литра. В Новосибирской области за год было выпито 7,7 литра на человека, в Татарстане - 9,47 литра, а в Свердловской области - 9,98 литра.
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