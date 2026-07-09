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Появились кадры задержания в Краснодаре агента СБУ, готовившего теракт - РИА Новости, 09.07.2026
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13:06 09.07.2026 (обновлено: 13:35 09.07.2026)
Появились кадры задержания в Краснодаре агента СБУ, готовившего теракт

ФСБ показала задержание в Краснодаре агента СБУ, планировавшего теракт в Москве

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ показала кадры задержания в Краснодаре россиянина, который по заданию СБУ планировал совершить теракт против военнослужащего Минобороны РФ в Москве с помощью дрона со взрывчаткой.
  • Задержанный должен был забрать взрывчатку в Краснодаре.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ФСБ показала задержание в Краснодаре россиянина, который по заданию СБУ хотел убить в Москве военнослужащего с помощью дрона.
На первых кадрах оперативники производят силовой захват агента СБУ в лесополосе. Затем в наручниках его сопровождают в машину. Затем на месте его задержания прибывшая спецтехника изымает при помощи крана-робота самодельное взрывное устройство, которым должен был оснащен дрон-убийца.
По информации ФСБ, в Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Военного хотели взорвать дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в дом. В Краснодаре фигурант должен был забрать взрывчатку.
Кадры задержания россиянки, готовившей теракт по указке Киева - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
ФСБ показала задержание россиянки, готовившей теракт по указанию Киева
Вчера, 10:46
 
КраснодарМоскваСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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