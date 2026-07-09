Появились кадры задержания в Краснодаре агента СБУ, готовившего теракт

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ показала кадры задержания в Краснодаре россиянина, который по заданию СБУ планировал совершить теракт против военнослужащего Минобороны РФ в Москве с помощью дрона со взрывчаткой.

Задержанный должен был забрать взрывчатку в Краснодаре.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ФСБ показала задержание в Краснодаре россиянина, который по заданию СБУ хотел убить в Москве военнослужащего с помощью дрона.

На первых кадрах оперативники производят силовой захват агента СБУ в лесополосе. Затем в наручниках его сопровождают в машину. Затем на месте его задержания прибывшая спецтехника изымает при помощи крана-робота самодельное взрывное устройство, которым должен был оснащен дрон-убийца.