ФСБ: задержанный агент СБУ должен был пройти подготовку на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре задержан гражданин России, планировавший по заданию СБУ совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
- Он признал, что должен был пройти на Украине дополнительную подготовку для этого.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодаре агент СБУ признал, что должен был пройти на Украине дополнительную подготовку для убийства российского военного с помощью дрона, следует из видео, опубликованного ФСБ.
ФСБ в четверг сообщила, что сорвана попытка спецслужб Украины с участием западных кураторов провести беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты с использованием беспилотников на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий ВПК и в отношении военнослужащих Минобороны России. В Краснодаре, как уточнила ФСБ, задержан гражданин России, планировавший совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию СБУ. В 2002 году он был осужден в России за кражу и разбой, отсидел и уехал на Украину. Под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован, прошел стрелковую и взрывную подготовку и через Кишинев и Ереван прибыл в Россию.
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"Он (куратор - ред.) мне сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить. Для этого мне нужно вернуться было обратно на Украину и пройти дополнительную подготовку, которую должны были мне дать иностранные специалисты", - сказал задержанный в видеоролике.