ФСБ: задержанный агент СБУ должен был пройти подготовку на Украине

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"Он (куратор - ред.) мне сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить. Для этого мне нужно вернуться было обратно на Украину и пройти дополнительную подготовку, которую должны были мне дать иностранные специалисты", - сказал задержанный в видеоролике.