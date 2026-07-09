Задержанный в Краснодаре агент должен был пройти спецподготовку в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре задержали агента, планировавшего по указке СБУ совершить теракт против высокопоставленного военного в Москве.
- Задержанный должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодаре агент, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военного, должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством западных спецслужб, сообщила ФСБ России.
По данным ФСБ, фигурант которого на Украине обучили стрелять и устраивать взрывы, в Москве арендовал квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного, которого, по замыслу украинских спецслужб, планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой в момент его входа в дом.
"В целях обучения задержанный должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб", - говорится в сообщении.