Задержанный в Краснодаре агент должен был пройти спецподготовку в Киеве

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодаре агент, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военного, должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством западных спецслужб, сообщила ФСБ России.