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Задержанный в Краснодаре агент должен был пройти спецподготовку в Киеве - РИА Новости, 09.07.2026
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11:56 09.07.2026 (обновлено: 12:17 09.07.2026)
Задержанный в Краснодаре агент должен был пройти спецподготовку в Киеве

ФСБ: планировавший теракт в Москве агент должен был пройти подготовку в Киеве

© ФСБ РоссииЗадержание мужчины, планировавшего покушение на высокопоставленного военного
Задержание мужчины, планировавшего покушение на высокопоставленного военного - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© ФСБ России
Задержание мужчины, планировавшего покушение на высокопоставленного военного
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре задержали агента, планировавшего по указке СБУ совершить теракт против высокопоставленного военного в Москве.
  • Задержанный должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодаре агент, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военного, должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством западных спецслужб, сообщила ФСБ России.
По данным ФСБ, фигурант которого на Украине обучили стрелять и устраивать взрывы, в Москве арендовал квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного, которого, по замыслу украинских спецслужб, планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой в момент его входа в дом.
"В целях обучения задержанный должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб", - говорится в сообщении.
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