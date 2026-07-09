Задержанного в Краснодаре агента СБУ готовили стрелять и устраивать взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре задержали россиянина, планировавшего по указанию СБУ совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
- Задержанный прошел на Украине стрелковую и взрывную подготовку.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанного в Краснодаре агента СБУ, замышлявшего теракт против высокопоставленного военнослужащего, на Украине готовили стрелять и устраивать взрывы, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Задержанный проживал на Украине в Днепропетровске, а в феврале нынешнего года под угрозой уголовного преследования жены был завербован СБУ.
"Прошел (на Украине - ред.) стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту г. Кишинев – г. Ереван – г. Минеральные Воды прибыл в Россию для совершения теракта", - говорится в сообщении.