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Задержанного в Краснодаре агента СБУ готовили стрелять и устраивать взрывы - РИА Новости, 09.07.2026
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11:53 09.07.2026 (обновлено: 12:18 09.07.2026)
Задержанного в Краснодаре агента СБУ готовили стрелять и устраивать взрывы

Задержанного в Краснодаре агента на Украине учили стрелять и устраивать взрывы

© ЦОС ФСБ РоссииСотрудники ФСБ РФ задержали агента, планировавшего совершить теракт против высокопоставленного военного в Москве
Сотрудники ФСБ РФ задержали агента, планировавшего совершить теракт против высокопоставленного военного в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© ЦОС ФСБ России
Сотрудники ФСБ РФ задержали агента, планировавшего совершить теракт против высокопоставленного военного в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре задержали россиянина, планировавшего по указанию СБУ совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
  • Задержанный прошел на Украине стрелковую и взрывную подготовку.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанного в Краснодаре агента СБУ, замышлявшего теракт против высокопоставленного военнослужащего, на Украине готовили стрелять и устраивать взрывы, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Задержанный проживал на Украине в Днепропетровске, а в феврале нынешнего года под угрозой уголовного преследования жены был завербован СБУ.
"Прошел (на Украине - ред.) стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту г. Кишинев – г. Ереван – г. Минеральные Воды прибыл в Россию для совершения теракта", - говорится в сообщении.
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