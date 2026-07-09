Задержанного в Краснодаре агента СБУ готовили стрелять и устраивать взрывы

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанного в Краснодаре агента СБУ, замышлявшего теракт против высокопоставленного военнослужащего, на Украине готовили стрелять и устраивать взрывы, сообщила ФСБ.

"Прошел (на Украине - ред.) стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту г. Кишинев – г. Ереван – г. Минеральные Воды прибыл в Россию для совершения теракта", - говорится в сообщении.