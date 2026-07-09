ФСБ рассказала, как украинский куратор манипулировал агентом в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
- Задержана гражданка РФ, пособница спецслужб Украины, с которой куратор из спецслужб Украины имитировал романтические отношения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Куратор из спецслужб Украины имитировал влюбленность в женщину-агента в Москве, обещал после совершения теракта против высокопоставленного российского военного продолжить романтические отношения на Украине, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, в Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, задержана гражданка РФ, пособница спецслужб Украины.
"В процессе вовлечения (задержанной - ред.) в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины", - говорится в сообщении.