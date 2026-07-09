ФСБ рассказала, как украинский куратор манипулировал агентом в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.

Задержана гражданка РФ, пособница спецслужб Украины, с которой куратор из спецслужб Украины имитировал романтические отношения.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Куратор из спецслужб Украины имитировал влюбленность в женщину-агента в Москве, обещал после совершения теракта против высокопоставленного российского военного продолжить романтические отношения на Украине, сообщила ФСБ России.

По информации ФСБ, в Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, задержана гражданка РФ, пособница спецслужб Украины.