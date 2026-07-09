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ФСБ рассказала, как украинский куратор манипулировал агентом в Москве - РИА Новости, 09.07.2026
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08:51 09.07.2026
ФСБ рассказала, как украинский куратор манипулировал агентом в Москве

ФСБ: координатор спецслужб Украины имитировал влюбленность в женщину-агента в РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
  • Задержана гражданка РФ, пособница спецслужб Украины, с которой куратор из спецслужб Украины имитировал романтические отношения.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Куратор из спецслужб Украины имитировал влюбленность в женщину-агента в Москве, обещал после совершения теракта против высокопоставленного российского военного продолжить романтические отношения на Украине, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, в Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, задержана гражданка РФ, пособница спецслужб Украины.
"В процессе вовлечения (задержанной - ред.) в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины", - говорится в сообщении.
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