Покушавшуюся на Ермолаева убили по приказу, считает адвокат подозреваемого

Краткий пересказ от РИА ИИ Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, арестован на два месяца.

Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего полицейского Виталия Жиковича — второго подозреваемого в убийстве Березовской.

Адвокат Жиковича заявил, что его подзащитный действовал по приказу и «была ликвидирована определенная личность», а не совершено убийство.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Адвокат экс-полицейского Виталия Жиковича, одного из двух подозреваемых в убийстве покушавшейся на Вадима Ермолаева, заявил, что ее убили по приказу.

Ранее в четверг телеканал "Общественное" сообщил о том, что сотрудник главного управления разведки (ГУР) МО Украины Владислав Реут, подозреваемый в убийстве покушавшейся на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако Анастасии Березовской, арестован на два месяца. Позже телеканал сообщил о том, что Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего полицейского Виталия Жиковича – второго подозреваемого в убийстве Березовской.

"И когда он понял... (Реут – ред.) что его подставили, у него была надежда на то, что он дает показания, у него есть вышестоящие руководители, которые, наверное, дали ему какое-то указание что-то сделать. И когда к нему пришли с подозрением, четко понятно, что человек не хочет пойти в тюрьму за то, что он выполнял возложенные на него обязанности", - сообщил адвокат Жиковича на видео, опубликованном украинским телеканалом "Общественное" на своем Youtube-канале.

Также адвокат Жиковича заявил, что "это было не убийство ... а была ликвидирована определенная личность".

По словам адвоката, Жикович в 2014 году состоял в "Правом секторе"*, в 2022 году добровольно присоединился к теробороне, а затем служил в Службе безопасности Украины (СБУ), но впоследствии был уволен.

Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины и бывшего правоохранителя.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.