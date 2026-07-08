Названа причина обрушения потолка палаты в больнице под Челябинском

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"Выездной проверкой предварительно установлено, что на момент инцидента пациенты в указанной палате отсутствовали в связи с проведением в больнице ремонтных работ. Причиной отслоения отделочного слоя потолка в палате явилось подтопление в результате протечки кровли", - говорится в сообщении.