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Названа причина обрушения потолка палаты в больнице под Челябинском - РИА Новости, 08.07.2026
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15:57 08.07.2026
Названа причина обрушения потолка палаты в больнице под Челябинском

В Златоусте потолок палаты в больнице обрушился из-за протечки крыши

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в клинической больнице
Медицинские работники в клинической больнице - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в клинической больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Златоусте Челябинской области в палате неврологического отделения больницы обрушился потолок из-за протечки крыши.
  • Пациентов эвакуировали и перевели в другое здание учреждения.
  • Прокуратура проводит проверку и намерена оценить исполнение требований законодательства ответственными должностными лицами.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл - РИА Новости. Прокуратура Златоуста Челябинской области проводит проверку из-за обрушения потолка палаты городской больницы, причиной которого стало подтопление из-за протечки крыши медучреждения, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По информации ведомства, проверка проводится после публикации СМИ о том, что в одной из палат неврологического отделения больницы Златоуста обрушился потолок. Уточняется, что пациентов эвакуировали и перевели в другое здание учреждения.
«
"Выездной проверкой предварительно установлено, что на момент инцидента пациенты в указанной палате отсутствовали в связи с проведением в больнице ремонтных работ. Причиной отслоения отделочного слоя потолка в палате явилось подтопление в результате протечки кровли", - говорится в сообщении.
При проведении проверки прокуратура Златоуста намерена дать оценку исполнению требований законодательства ответственными должностными лицами.
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