Названа причина обрушения потолка палаты в больнице под Челябинском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Златоусте Челябинской области в палате неврологического отделения больницы обрушился потолок из-за протечки крыши.
- Пациентов эвакуировали и перевели в другое здание учреждения.
- Прокуратура проводит проверку и намерена оценить исполнение требований законодательства ответственными должностными лицами.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл - РИА Новости. Прокуратура Златоуста Челябинской области проводит проверку из-за обрушения потолка палаты городской больницы, причиной которого стало подтопление из-за протечки крыши медучреждения, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По информации ведомства, проверка проводится после публикации СМИ о том, что в одной из палат неврологического отделения больницы Златоуста обрушился потолок. Уточняется, что пациентов эвакуировали и перевели в другое здание учреждения.
«
"Выездной проверкой предварительно установлено, что на момент инцидента пациенты в указанной палате отсутствовали в связи с проведением в больнице ремонтных работ. Причиной отслоения отделочного слоя потолка в палате явилось подтопление в результате протечки кровли", - говорится в сообщении.
При проведении проверки прокуратура Златоуста намерена дать оценку исполнению требований законодательства ответственными должностными лицами.