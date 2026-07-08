Жданова назвала цель террора режима Зеленского

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского и его европейские спонсоры стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления - норма, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.