Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что режим Зеленского и его европейские спонсоры стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления — норма ведения современной войны.
- Жданова подчеркнула, что на спонсируемый Западом террор против населения Вооруженные силы Российской Федерации будут давать адекватный ответ.
- Цели и задачи СВО, по словам Ждановой, будут достигнуты либо дипломатическим, либо военным путем.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского и его европейские спонсоры стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления - норма, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Режим Зеленского вместе с европейскими спонсорами стремится доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма ведения современной войны, по сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права. У них не должно оставаться сомнений в том, что на спонсируемый Западом террор против нашего населения Вооруженные силы Российской Федерации каждый раз будут давать адекватный ответ", - сказала дипломат в среду на 1142-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Жданова подчеркнула, что цели и задачи СВО будут достигнуты – "либо дипломатическим, либо военным путем".