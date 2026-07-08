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Жданова назвала цель террора режима Зеленского - РИА Новости, 08.07.2026
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17:51 08.07.2026 (обновлено: 21:43 08.07.2026)
Жданова назвала цель террора режима Зеленского

Жданова: Киев и ЕС хотят доказать, что террор против мирного населения нормален

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Libkos
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что режим Зеленского и его европейские спонсоры стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления — норма ведения современной войны.
  • Жданова подчеркнула, что на спонсируемый Западом террор против населения Вооруженные силы Российской Федерации будут давать адекватный ответ.
  • Цели и задачи СВО, по словам Ждановой, будут достигнуты либо дипломатическим, либо военным путем.
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Режим Владимира Зеленского и его европейские спонсоры стремятся доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления - норма, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Режим Зеленского вместе с европейскими спонсорами стремится доказать, что террор против гражданского населения и военные преступления есть норма ведения современной войны, по сути, перечеркивая базовые нормы и принципы международного гуманитарного права. У них не должно оставаться сомнений в том, что на спонсируемый Западом террор против нашего населения Вооруженные силы Российской Федерации каждый раз будут давать адекватный ответ", - сказала дипломат в среду на 1142-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Жданова подчеркнула, что цели и задачи СВО будут достигнуты – "либо дипломатическим, либо военным путем".
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