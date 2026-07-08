Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

© REUTERS / Michael Kappeler Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре

Слова Зеленского об окончании конфликта на Украине вызвали гнев в Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский занимается самообманом, говоря о переломном моменте в конфликте на Украине, пишет UnHerd.

Глава киевского режима использует такую риторику, чтобы добиться увеличения поддержки от европейских союзников и США, но не может решить проблему нехватки живой силы в ВСУ.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о переломном моменте в конфликте на Украине не соответствуют действительности, пишет британский портал Заявления Владимира Зеленского о переломном моменте в конфликте на Украине не соответствуют действительности, пишет британский портал Unherd.

В субботу после разговора с президентом США Дональдом Трампом он заявил, что у Киева якобы появился "реальный шанс закончить конфликт".

"В этой оценке Зеленский не одинок. На протяжении нескольких недели западные СМИ триумфально освещают боевые действия, с энтузиазмом проговаривая, что Украина якобы "переломила ход конфликта". <…> Однако эта новая версия событий представляет собой смесь сознательной пропаганды и самообмана", — говорится в публикации.

Отмечается, что Зеленский использует такую риторику, чтобы добиться увеличения поддержки от европейских союзников и Соединенных Штатов. При этом он никак не может решить главную проблему — нехватку живой силы в ВСУ. Именно поэтому, как считает автор материала, изменить динамику конфликта в пользу Киева невозможно.

"Вместо того чтобы предаваться иллюзиям, киевским властям следовало бы признать суровую реальность", — резюмируется в статье.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.