Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский занимается самообманом, говоря о переломном моменте в конфликте на Украине, пишет UnHerd.
- Глава киевского режима использует такую риторику, чтобы добиться увеличения поддержки от европейских союзников и США, но не может решить проблему нехватки живой силы в ВСУ.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о переломном моменте в конфликте на Украине не соответствуют действительности, пишет британский портал Unherd.
В субботу после разговора с президентом США Дональдом Трампом он заявил, что у Киева якобы появился "реальный шанс закончить конфликт".
"В этой оценке Зеленский не одинок. На протяжении нескольких недели западные СМИ триумфально освещают боевые действия, с энтузиазмом проговаривая, что Украина якобы "переломила ход конфликта". <…> Однако эта новая версия событий представляет собой смесь сознательной пропаганды и самообмана", — говорится в публикации.
Отмечается, что Зеленский использует такую риторику, чтобы добиться увеличения поддержки от европейских союзников и Соединенных Штатов. При этом он никак не может решить главную проблему — нехватку живой силы в ВСУ. Именно поэтому, как считает автор материала, изменить динамику конфликта в пользу Киева невозможно.
"Вместо того чтобы предаваться иллюзиям, киевским властям следовало бы признать суровую реальность", — резюмируется в статье.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня сообщил, что динамика на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты.