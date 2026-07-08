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Слова Зеленского об окончании конфликта на Украине вызвали гнев в Британии - РИА Новости, 08.07.2026
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17:46 08.07.2026
Слова Зеленского об окончании конфликта на Украине вызвали гнев в Британии

UhHerd: Зеленский занимается самообманом, говоря о переломном моменте конфликта

© REUTERS / Michael KappelerВладимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Michael Kappeler
Владимир Зеленский во время проведения саммита НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский занимается самообманом, говоря о переломном моменте в конфликте на Украине, пишет UnHerd.
  • Глава киевского режима использует такую риторику, чтобы добиться увеличения поддержки от европейских союзников и США, но не может решить проблему нехватки живой силы в ВСУ.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о переломном моменте в конфликте на Украине не соответствуют действительности, пишет британский портал Unherd.
В субботу после разговора с президентом США Дональдом Трампом он заявил, что у Киева якобы появился "реальный шанс закончить конфликт".
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"В этой оценке Зеленский не одинок. На протяжении нескольких недели западные СМИ триумфально освещают боевые действия, с энтузиазмом проговаривая, что Украина якобы "переломила ход конфликта". <…> Однако эта новая версия событий представляет собой смесь сознательной пропаганды и самообмана", — говорится в публикации.
Отмечается, что Зеленский использует такую риторику, чтобы добиться увеличения поддержки от европейских союзников и Соединенных Штатов. При этом он никак не может решить главную проблему — нехватку живой силы в ВСУ. Именно поэтому, как считает автор материала, изменить динамику конфликта в пользу Киева невозможно.
"Вместо того чтобы предаваться иллюзиям, киевским властям следовало бы признать суровую реальность", — резюмируется в статье.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня сообщил, что динамика на фронте придает уверенность, что цели специальной военной операции будут достигнуты.
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